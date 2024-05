Das Modell­pro­jekt „Jetzt Ihr!“ an der Rück­ert-Mit­tel­schu­le läuft seit Novem­ber ver­gan­ge­nen Jah­res. Mit Hil­fe von ver­schie­de­nen Teil­mo­du­len wer­den die sozia­len Kom­pe­ten­zen der rund 330 Schü­le­rin­nen und Schü­ler, sowie ihre Fähig­kei­ten zur kon­struk­ti­ven Kon­flikt­lö­sung geför­dert. Ver­schie­de­ne Ange­bo­te wer­den bereits umge­setzt. Zuletzt das Alum­ni-Pro­jekt, bei dem sich ehe­ma­li­ge Absol­ven­ten der Rück­ert­schu­le ehren­amt­lich enga­gie­ren. Seit April gibt es nun zwei­mal wöchent­lich ein kosten­lo­ses und gesun­des Früh­stück. Jeden Mitt­woch und Don­ners­tag kön­nen die Schü­le­rin­nen und Schü­ler vor Unter­richts­be­ginn in der Zeit zwi­schen 7 bis 7.45 Uhr in der schul­ei­ge­nen Men­sa früh­stücken. Finan­ziert wird das Früh­stücks­an­ge­bot durch För­der­gel­der des baye­ri­schen Leh­re­rin­nen- und Leh­rer­ver­band, kurz „BLLV Kin­der­hil­fe e.V. – denk­bar“. Ede­ka Klin­ner lie­fert die Lebens­mit­tel wöchent­lich an und spen­det dar­über hin­aus einen Euro pro Schü­le­rin und Schü­ler. Als Trä­ger des Pro­jekts konn­te der För­der­ver­ein der Rück­ert­schu­le gewon­nen wer­den. Frau Oesper und Frau Tahi­ri enga­gie­ren sich beim Pro­jekt als ehren­amt­li­che Früh­stücks­pa­tin­nen und sor­gen dafür, dass das Früh­stück ab 7 Uhr bereit­steht. Mat­thi­as Völ­ker von der kom­mu­na­len Jugend­ar­beit koor­di­niert das Gesamt­pro­jekt „Jetzt Ihr!“. Er zeigt sich zufrie­den mit der regen Teil­nah­me am Schul­früh­stück und sieht dar­über hin­aus den sozia­len Aspekt eines sol­chen Ange­bots: „Es geht dabei auch um die Stär­kung der posi­ti­ven Bezie­hun­gen unter­ein­an­der. Die Kin­der kom­men in einer ruhi­gen Atmo­sphä­re mit­ein­an­der ins Gespräch. Dies trägt natür­lich auch zur Ver­bes­se­rung des Schul­kli­mas bei.“ Das Ange­bot rich­tet sich zunächst noch an die Jahr­gangs­stu­fen 5 bis 7, soll aber im Lau­fe der wei­te­ren Pla­nung aus­ge­wei­tet werden.