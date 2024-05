Lesung im Haus am See in Coburg

Am 10. Juni lesen Rena­te wun­de­rer und Wer­ner Karl

Am Mon­tag, 10 Juni, wird im Haus am See wie­der gele­sen. Ein Tan­dem der Autoren­grup­pe Schreib­sand wird selbst ver­fass­te Tex­te prä­sen­tie­ren. Die Ver­an­stal­tung beginnt um 15 Uhr. Wie üblich gibt es eine Ver­pfle­gung mit Kaf­fee und Kuchen. Dies­mal lesen die fein­sin­ni­ge Autorin Rena­te Wun­de­rer und der Fan­ta­sy-Schrift­stel­ler Wer­ner Karl aus ihren Tex­ten. Für Wer­ner Karl, der seit Kur­zem in Wüsten­ahorn zuhau­se ist, wird es ein Heim­spiel wer­den. Rena­te Wun­de­rer ist in vie­len lite­ra­ri­schen For­ma­ten zuhau­se und setzt oft auf über­ra­schen­de Poin­ten. Wer­ner Karl wird die Zuhö­re­rin­nen bei­spiels­wei­se mit einem „Schäu­fe­le auf Ali­en-Art“ kon­fron­tie­ren und hat auch vor die­se mit einem klei­nen lite­ra­ri­schen Gewinn­spiel ein­zu­be­zie­hen. Der Ein­tritt ist frei, die Autorin­nen freu­en sich über Spenden