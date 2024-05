Ab 11.09.2024 fin­det in der Kul­tur­fa­brik KUFA, jeweils von 19:00–20:30 Uhr, wie­der ein Tanz­kurs „Tanz­fa­brik – Bewe­gung für Alle. Frän­kisch und mehr“ statt.

An drei auf­ein­an­der auf­bau­en­den Aben­den wer­den frän­ki­sche Basi­stanz­schrit­te, Grund‑, Rund- und Figu­ren­tän­ze ver­mit­telt – zudem Tän­ze aus ande­ren Ländern/​Tanzstilen, die hier ger­ne getanzt wer­den. Der Kurs eig­net sich sowohl für Neu­ein­stei­ger als auch für Men­schen mit Vorkenntnissen.

Lei­tung und Musik: Caro­lin Pruy-Popp, David Saam, Andre­as Rich­ter, u.a.

Anmel­dung und Infor­ma­tio­nen bei der KUFA Bam­berg – Tele­fon 0951–18972105 oder kufa@​lebenshilfe-​bamberg.​de

Wei­te­re Ter­mi­ne: 09.10.2024 und 13.11.2024

Der Tanz­kurs muss kom­plett gebucht wer­den. Die Kurs­ge­bühr beträgt pro Per­son ab 15 € (Min­dest­bei­trag) bis 45 € – nach eige­nem Ermes­sen. Bei „B“ im Behin­der­ten­aus­weis ist die Begleit­per­son frei.

Der Bei­trag kann auf fol­gen­des Kon­to über­wie­sen oder am ersten Abend bar an der Ein­lass­kas­se bezahlt werden:

Spar­kas­se Bayreuth

Kon­to­in­ha­ber: Baye­ri­scher Lan­des­ver­ein für Hei­mat­pfle­ge e.V.

Ver­wen­dungs­zweck: Tanz­Fa­brik Block III

IBAN: DE83 7735 0110 0020 6601 63

BIC: BYLADEM1SBT

An allen Kurs­ta­gen fin­det jeweils ab 20:30 Uhr ein offe­nes Tan­zen mit Musi­kan­ten­stamm­tisch statt. Die Tän­ze wer­den nicht mehr ange­lei­tet. Die Teil­nah­me am offe­nen Tan­zen ist für Kursteilnehmer:innen bereits in der Kurs­ge­bühr enthalten.

Wei­te­re Infos gibt es unter www​.kufa​-bam​berg​.de.