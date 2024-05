LICH­TEN­FELS „Kräu­ter­fr­aa­la“ Karin Braun führt am Mon­tag, 3. Juni in Red­witz durch die Welt der (Wild)Kräuter der Hei­mat. In der zwei­stün­di­gen Füh­rung erklärt die Kräu­ter­ex­per­tin, wel­che Kräu­ter gera­de wach­sen, was gut für uns ist und wie wir die­se erken­nen kön­nen. Zum Abschluss wer­den Kräu­ter ver­kö­stigt. Die­ser Kurs fin­det anstel­le der ange­kün­dig­ten Kräu­ter­sprech­stun­de statt. Die Füh­rung beginnt um 17 Uhr. Online-Anmel­dung und wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.umwelt​sta​ti​on​-ober​main​.de, Rubrik „Jah­res­pro­gramm 2024“. Der Teil­neh­mer­bei­trag beträgt 10 Euro inkl. Ver­kö­sti­gung. Treff­punkt ist der Kin­der­gar­ten in Red­witz. Bit­te ein Getränk mitbringen.