Die Fri­days und Par­ents for Future Grup­pen in Her­zo­gen­au­rach ver­an­stal­ten einen Kli­ma­streik zur EU-Wahl am 31. Mai 2024 um 13.15 Uhr in Her­zo­gen­au­rach, Bahn­hof­stra­ße (Wie­se). Anspra­chen zur aktu­el­len Situa­ti­on, Lösungs­we­ge inklu­si­ve sozia­ler Gerech­tig­keit und Auf­ruf zur Wahl von Par­tei­en, die den Kli­ma­wan­del nicht leug­nen und unser Grund­ge­setz achten.