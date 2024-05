Am Mitt­woch, den 5. Juni, fin­det von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr die­ses Jahr erst- und ein­ma­lig die Info­mes­se für Beru­fe im Bereich Gesund­heit und Sozia­les in der Agen­tur für Arbeit Bam­berg, Mann­le­hen­weg 27 statt. Jeder ist herz­lich will­kom­men, von Berufs­rück­keh­ren­den, über arbeits­los- bzw. arbeits­su­chend gemel­de­te Kun­den, Geflüch­te­te, bis zu Beschäf­tig­ten, die ent­we­der bereits in die­sem Bereich tätig sind oder dar­über nach­den­ken, dort zu arbei­ten. Ziel die­ser Mes­se ist es, für die Beru­fe in der Pfle­ge, Erziehung/​Kinderbetreuung zu werben.

An die­sem Tag haben die Besu­cher die ein­ma­li­ge Gele­gen­heit, mit über 20 Arbeit­ge­bern, Bil­dungs­trä­gern und Schu­len aus der Regi­on per­sön­lich ins Gespräch zu kom­men und sich aus erster Hand über die viel­fäl­ti­gen Job­chan­cen sowie Aus- und Wei­ter­bil­dungs­an­ge­bo­te zu infor­mie­ren. Qua­li­fi­zie­rungs- und Ver­mitt­lungs­exper­ten der Agen­tur für Arbeit Bam­berg ste­hen ihnen bei Fra­gen rund um das The­ma Wei­ter­bil­dung eben­falls zur Verfügung.

Zusätz­lich gibt es um 14.00 Uhr und 17.00 Uhr den Vor­trag: „Aus­bil­dung, Umschu­lung oder Quer­ein­stieg! För­der­lei­stun­gen der Agen­tur für Arbeit“

Der Ein­tritt ist frei. Es ist kei­ne Anmel­dung erforderlich.

Fol­gen­de Arbeit­ge­ber, Schu­len, Wei­ter­bil­dungs­trä­ger und Netz­werk­part­ner stel­len sich vor

Johan­ni­ter-Unfall-Hil­fe e.V.

Dia­ko­ni­sches Werk Bam­berg-Forch­heim e.V.

AWO Kreis­ver­band

Bam­berg Stadt und Land e. V.

Visit-Grup­pe

GKG Gemein­nüt­zi­ge Kran­ken­haus­ge­sell­schaft des Land­krei­ses Bam­berg mbH

Cari­tas gGmbH St. Hein­rich und Kunigunde

Home Instead (ambu­lan­te Pflege)

BRK KV Bamberg

Ver­wal­tungs­lei­tung ARGE kath. Kitas Bamberg

Sozi­al­stif­tung Bam­berg Alten­hil­fe gGmbH

Bil­dungs­bü­ro Stabs­stel­le im Amt für Bil­dung, Schu­len und Sport (Stadt BA) – aber mehr als Netzwerker -

ARGE Katho­li­sche KiTas am Tor zur Frän­ki­schen Schweiz

Kli­nik für Anäs­the­sie, ope­ra­ti­ve Inten­siv­sta­ti­on und Schmerz­the­ra­pie, Sozi­al­stif­tung Bamberg

Von den Bildungsträgern/​Schulen kommen