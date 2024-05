Ein­stün­di­ge indi­vi­du­el­le Ein­zel­be­ra­tun­gen in Koope­ra­ti­on mit den Wirt­schafts­för­de­run­gen des Land­krei­ses Coburg und der Stadt Coburg Unser Sprech­tag in Coburg für frei­be­ruf­li­che Existenzgründerinnen

Das Insti­tut für Freie Beru­fe (IFB) ist eine der füh­ren­den For­schungs- und Bera­tungs­ein­rich­tun­gen für Freie Beru­fe in Deutsch­land. Als Exper­ten der frei­en Beru­fe infor­mie­ren wir Sie in ein­stün­di­gen Ein­zel­be­ra­tun­gen über die Beson­der­hei­ten der Nie­der­las­sung in einem frei­en Beruf, die Bestim­mun­gen der Frei­be­ruf­lich­keit und all­ge­mei­ne Fra­gen der Grün­dung. Ins­be­son­de­re besteht die Mög­lich­keit, offe­ne Fra­gen zu klä­ren sowie das Grün­dungs­vor­ha­ben und Ihr Unter­neh­mens­kon­zept zu bespre­chen. Die Ein­zel­be­ra­tung beträgt 60 Minu­ten und wird vom Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft, Lan­des­ent­wick­lung und Ener­gie geför­dert. Näch­ster Ter­min: Don­ners­tag, 6. Juni 2024 Ver­an­stal­tungs­ort: Wirt­schafts­för­de­rungs­ge­sell­schaft der Stadt Coburg mbH Nina-Bel­losa-Platz 4 95450 Coburg Die Ter­min­an­mel­dung erfolgt über unse­ren Ver­an­stal­tungs­ka­len­der unter http://​ifb​.uni​-erlan​gen​.de/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​-​b​a​y​e​rn/ . Teil­nah­me­ge­bühr: 35,- € Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auf unse­rer Home­page. Sie haben nur eine kur­ze Fra­ge? Dann errei­chen Sie uns wäh­rend unse­rer Tele­fon­zei­ten mon­tags bis frei­tags von 9:00 bis 13:30 Uhr unter 0911.2356528.