Der DGB Stadt­ver­band Nürn­berg und der DGB Kreis­ver­band Erlangen/​Höchstadt unter­stüt­zen die Plä­ne zum Bau einer Stadt-Umland-Bahn (StuB) von Nürn­berg, über Erlan­gen, bis nach Herzogenaurach.

Der Aus­bau kli­ma­scho­nen­der Ver­kehrs­in­fra­struk­tur und kosten­gün­sti­gen ÖPNVs hat für den DGB in Nürn­berg und Erlan­gen höch­ste Prio­ri­tät. Die gewach­se­ne Städ­te­ach­se Nürn­berg-Erlan­gen-Fürth benö­tigt eine nach­hal­ti­ge Verkehrsalternative.

Ste­phan Doll, Vor­sit­zen­der des DGB Nürn­berg, sagt dazu:

„Wenn wir wei­ter­hin grü­nes Wachs­tum in der Regi­on wol­len, braucht es eine gute Ver­net­zung der Städ­te auf der Ach­se Nürn­berg-Erlan­gen-Fürth. Für uns ist es wich­tig, dass Arbeit­neh­me­rin­nen und Arbeit­neh­mer schnell und kosten­gün­stig von ihren Wohn­or­ten, z.B. in Nürn­berg zu ihrer Arbeits­stel­le in Erlan­gen oder in den gro­ßen Indu­strie­be­trie­ben in Her­zo­gen­au­rach gelan­gen kön­nen. So wird Woh­nen und Arbei­ten in der Regi­on zusam­men­ge­bracht. In Nürn­berg wur­den die Haus­auf­ga­ben gemacht und wir hof­fen, dass es jetzt auch in Erlan­gen und Her­zo­gen­au­rach wei­ter­ge­hen kann.“