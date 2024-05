Einer der größ­ten Män­ner­chö­re der Nie­der­lan­de, der „Man­nen­ko­or Jubi­la­te“ aus Kat­wi­jk mit über 120 Mit­glie­dern, gastiert am kom­men­den Sams­tag um 19:30 Uhr in der Bay­reu­ther Stadt­kir­che. Beglei­tet wird der Chor vom Kam­mer­or­che­ster „Hubert & Freun­de“ (Bay­reuth) und der Sopra­ni­stin Iris Mei­er. Unter dem Mot­to „Har­mo­nie kennt kei­ne Gren­zen“ wer­den Wer­ke u.a. von L.v. Beet­ho­ven („Die Ves­per“), G.F. Hän­del („Dank sei Dir, Herr“) und W.A. Mozart („Exsul­ta­te jubi­la­te“) zu Gehör gebracht. Die Lei­tung liegt in den Hän­den von Aldert Fuldner. Der Ein­tritt ist frei.

