Bar­ba­ra Wank, MammaC­a­re-Spe­zia­li­stin, bie­tet am Frei­tag, 31. Mai um 17 Uhr bei pro fami­lia Bam­berg e.V., einen Kurs zur Brust­krebs­vor­sor­ge an. Die MammaC­a­re-Metho­de ist wis­sen­schaft­lich aner­kannt. Die Teil­neh­me­rin­nen erler­nen am Modell die Tast­tech­nik, anschlie­ßend wird das Erlern­te auf die eige­ne Brust über­tra­gen und ein­ge­übt. Der Kurs fin­det in einem unein­seh­ba­ren Raum in klei­nen Grup­pen statt. Vie­le Kran­ken­kas­sen bezu­schus­sen die­se Vorsorge.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und not­wen­di­ge Anmel­dung unter bamberg@​profamilia.​de oder unter Tel. 0951/133 900.