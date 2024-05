Jedes Jahr sagt das Kul­tur­amt Haß­furt „Dan­ke­schön“ an alle, die Gäste und Mäze­ne waren oder es ab kom­men­den Herbst wer­den möch­ten, und haut mit sei­nem abend.licht vor der Som­mer­pau­se noch­mal mäch­tig auf die Klötze!

Drei Tage lang wird auf dem Haß­fur­ter Markt­platz bei frei­em Ein­tritt und mit regio­na­len Food­trucks, Bier, Ape­rol & Co gefeiert.

In lau­schig-stim­mungs­vol­ler Atmo­sphä­re prä­sen­tiert das Amt mit dem rocken­den Hasen als Mar­ken­zei­chen Bands, die größ­ten­teils ihre eige­ne Musik schrei­ben. Für alle Alters­klas­sen und musi­ka­li­sche Vor­lie­ben ist ein High­light dabei.

Auf­takt sind dies­mal Kult-„Kellerkommando“ aus Bam­berg, die frän­ki­sche Volks­mu­sik – aber Obacht – mit urba­nen Beats zum Besten geben und Jung & Alt abrocken las­sen. Am Frei­tag spie­len die Won­derfroll­eins ihre 50er & 60er Jah­re Mucke, die Gäste dür­fen sich also ger­ne wie­der in ihre Pet­ti­coats wer­fen und in ihre Old­ti­mern stei­gen. Das ful­mi­nan­te Fina­le sind dies­mal „Doc­tor Krá­pu­la“, wür­di­ge Nach­fol­ger der Lokal­ma­ta­do­re „Los Pisto­le­ros“. Die­se Jungs muss man ein­fach gehört haben.

Abend.licht: 20. – 22.6. ab 20 Uhr auf dem Haß­fur­ter Marktplatz.

Do 20.6. 20:00 Uhr: Kel­ler­kom­man­do

Frän­ki­sche Volks­mu­sik mit urba­nen Beats

https://​kel​ler​kom​man​do​.de/

Fr 21.6. 20 Uhr: The Won­derfroll­eins

50 er & 60 er Jah­re Mucke

& 60 Jah­re Mucke https://​www​.the​won​derfroll​eins​.de/

Sa 22.6. 20 Uhr: Doc­tor Krápula