Ret­ten, Löschen, Ber­gen, Schüt­zen: 1.068 Frei­wil­li­ge Feu­er­weh­ren und 5 Werk­feu­er­weh­ren mit ins­ge­samt 37.065 Akti­ven stel­len in Ober­fran­ken die Gefah­ren­ab­wehr sicher!

Beim dies­jäh­ri­gen Bezirks­lei­stungs­marsch, am 18. Mai, stell­ten 88 Mann­schaf­ten, dar­un­ter auch 5 rei­ne Damen­mann­schaf­ten, ihre Fach­ex­per­ti­se aber auch ihren Team­geist stell­ver­tre­tend für ganz Ober­fran­ken unter Beweis.

Die­ser fand heu­er bereits zum 21. Mal statt. Aus­rich­ter für das Jahr 2024 war der Land­kreis Bay­reuth mit der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Kirch­ahorn. Der jähr­li­che Wett­be­werb spie­gelt den all­täg­li­chen, ehren­amt­li­chen Feu­er­wehr­dienst wieder.

Zur Ver­an­stal­tung sind auch je zwei Gast­mann­schaf­ten aus Oberbayern/​Unter­föh­ring und Aschaffenburg/​Glatt­bach zur Teil­nah­me angereist.

Eine Beson­der­heit bei der dies­jäh­ri­gen Durch­füh­rung des 21. Bezirks­lei­stungs­mar­sches war die Teil­nah­me von zwei Son­der­grup­pen. Eine rei­ne Bür­ger­mei­ster­grup­pe aus dem Raum Bam­berg war ange­tre­ten sowie die wohl pro­mi­nen­te­ste Grup­pe die es in der Geschich­te des Erwach­se­nen – Lei­stungs­mar­sches in Ober­fran­ken zu ver­zeich­nen gibt.

Der Regie­rungs­prä­si­dent von Ober­fran­ken mit dem Land­rat von Bay­reuth, dem Ersten Bür­ger­mei­ster der Gemein­de Ahorn­tal und dem Vor­stand der größ­ten Feu­er­wehr von Ober­fran­ken – Feu­er­wehr Stadt Bay­reuth, ver­such­ten sich inner­halb kür­ze­ster Zeit, im Rah­men von drei Übungs­aben­den, das Wis­sen wel­ches unse­re Feu­er­weh­ren in Ober­fran­ken für den all­täg­li­chen Dienst am Näch­sten grund­le­gend beherr­schen anzueignen.

Auf einem rund 6 Kilo­me­ter lan­gen Rund­weg um das Feu­er­wehr­ge­rä­te­haus in Kirch­ahorn bega­ben sich die teil­neh­men­den um ihre Lei­stun­gen auf ins­ge­samt 12 Übungs­sta­tio­nen zu repräsentieren.

Start­kon­trol­le, Brust­bund mit Siche­rung durch Spiern­stich, Ziel­wurf mit der Feu­er­wehr­lei­ne, Feu­er­wehr­kno­ten, Was­ser­för­de­rung über lan­ge Schlauch­strecken, Vor­be­rei­ten eines B‑Rohres, Gefähr­li­che Stof­fe und Güter, Zuord­nen von Aus­rü­stungs­ge­gen­stän­den, Lösch­an­griff in span­nungs­fä­hi­gen Anla­gen, Auf­zie­hen von Gerät, Test­fra­gen aus dem Feu­er­wehr­be­reich und die Ziel­kon­trol­le stell­ten die Fähig­kei­ten der gestar­te­ten Grup­pen unter Beweis.

Plat­zie­run­gen Erwach­se­nen – Lei­stungs­marsch von Ober­fran­ken 2024

1. Platz: Abtei­lung St. Geor­gen, Feu­er­wehr Stadt Bayreuth

2. Platz: Buchen­rod 2, Land­kreis Coburg

3. Platz: Uet­zing 2, Land­kreis Lichtenfels

4. Platz: Wolfs­loch 1, Land­kreis Lichtenfels

5. Platz: Grub am Forst, Land­kreis Coburg

6. Platz: Hann­berg 1, Land­kreis Bayreuth

7. Platz: Lain­eck 2, Stadt Bayreuth

8. Platz: Spei­chers­dorf, Land­kreis Bayreuth

9. Platz: Weis­main, Land­kreis Lichtenfels

10. Platz: Zedwitz 1, Land­kreis Hof

Erster Vor­sit­zen­der des Bezirks­feu­er­wehr­ver­ban­des Ober­fran­ken, Kreis­brand­rat Her­mann Schreck, sprach der pro­mi­nen­te­sten Grup­pe hohen Respekt aus. „Sich die­ser Her­aus­for­de­rung, inner­halb kür­ze­ster Vor­be­rei­tungs­zeit, inmit­ten von qua­li­fi­zier­ten Feu­er­wehr­dienst­lei­sten­den zu stel­len erfor­dert auch eine gro­ße Por­ti­on Mut“ stell­te er inmit­ten der gut gefüll­ten Hal­le fest. Sein Dank galt aber ins­be­son­de­re den teil­neh­men­den Grup­pen, wel­che stell­ver­tre­tend für ganz Ober­fran­ken die Lei­stungs­fä­hig­keit der ober­frän­ki­schen Gefah­ren­ab­wehr dar­stell­ten, sowie den Wer­tungs­rich­tern, dem Fach­be­reichs­lei­ter Wett­be­wer­be Gerold Schnei­derb­an­ger und der 1. Vor­sit­zen­den Sophie Neu­bau­er, stell­ver­tre­tend für die Feu­er­wehr Kirch­ahorn als dies­jäh­ri­gen Aus­rich­ter im Land­kreis Bayreuth.

Hoch­ach­tungs­vol­le Wor­te und aller­höch­sten Respekt gegen­über den Feu­er­wehr­dienst­lei­sten­den und ihren Lei­stun­gen fan­den Flo­ri­an Luder­schmid, Flo­ri­an Wie­demann, Flo­ri­an Que­stel und Tho­mas Bau­ske in ihren Gruß­wor­ten bei der Siegerehrung.

Sie haben Erfah­run­gen sam­meln kön­nen wel­che ihnen noch lan­ge in Erin­ne­rung blei­ben wer­den. Die teil­neh­men­den Mann­schaf­ten, zahl­rei­chen Gäste und Inter­es­sier­te, die Kreis- und Stadt­brand­rä­te von Ober­fran­ken und die 92 Wer­tungs­rich­ter aus Ober- Mit­tel- und Unter­fran­ken zeig­ten bei der Sie­ger­eh­rung und den Gruß­wor­ten von Regie­rungs­prä­si­dent, Land­rat, Bür­ger­mei­ster und Vor­stand der Feu­er­wehr Stadt Bay­reuth durch nicht enden wol­len­den Applaus wie stark sie die Teil­nah­me die­ser Grup­pe fan­den. Ihr Wag­nis die Feu­er­wehr höchst­per­sön­lich in der Pra­xis zu erle­ben, selbst erfah­ren zu wol­len was es heißt ehren­amt­lich in der Feu­er­wehr enga­giert zu sein und die­se Erfah­run­gen in ihren Gruß­wor­ten bei der Sie­ger­eh­rung mit den Anwe­sen­den zu tei­len, sorg­te für sehr hohen Zuspruch und stellt eine hohe Wert­schät­zung für die Feu­er­weh­ren in Ober­fran­ken dar.