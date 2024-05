In enger Zusam­men­ar­beit mit dem Blut­spen­de­dienst des Baye­ri­schen Roten Kreu­zes (BSD) lei­stet der BRK-Kreis­ver­band Bay­reuth einen wert­vol­len Bei­trag zur Orga­ni­sa­ti­on von Blut­spen­de­ter­mi­nen für die brei­te Öffent­lich­keit. Täg­lich wer­den in Bay­ern etwa 2.000 Blut­spen­den benö­tigt, und nur eine kon­ti­nu­ier­li­che Spen­den­be­reit­schaft in der Bevöl­ke­rung kann die Ver­sor­gung von Kran­ken und Ver­letz­ten gewährleisten

Drin­gen­der Bedarf an Blutspenden

In Bay­ern wer­den täg­lich etwa 2.000 Blut­spen­den benö­tigt, um die Ver­sor­gung von Kran­ken und Ver­letz­ten sicher­zu­stel­len. Die kon­ti­nu­ier­li­che Bereit­schaft der Bevöl­ke­rung zur Blut­spen­de spielt hier­bei eine ent­schei­den­de Rol­le. Ohne die uner­müd­li­chen Anstren­gun­gen der vie­len frei­wil­li­gen Blut­spen­de­rin­nen und Blut­spen­der wäre die ange­mes­se­ne Ver­sor­gung nicht möglich.

Enga­ge­ment der Bay­reuth Dragons

Auch die Mit­glie­der des Ame­ri­can-Foot­ball-Teams Bay­reuth Dra­gons zei­gen gro­ßes Enga­ge­ment für die Blut­spen­de. Bereits zum wie­der­hol­ten Male fan­den sich die Team­mit­glie­der geschlos­sen zu Blut­spen­de­ter­mi­nen in Bay­reuth ein und tru­gen somit ihren Teil zur ste­ti­gen Ver­sor­gung mit Blut­spen­den bei.

Als zusätz­li­chen Anreiz, selbst Blut­spen­der zu wer­den, ver­lo­sten die Bay­reuth Dra­gons unter allen Teil­neh­mern des Blut­spen­de­ter­mins am 14. Mai im BRK-Haus Bay­reuth eine Sai­son­kar­te für alle Spie­le der Bay­reuth Dra­gons im Jahr 2024 sowie Gut­schei­ne für den Bay­reuth-Dra­gons-Mer­chan­di­se-Store. Die­se Akti­on soll das Enga­ge­ment der Spen­de­rin­nen und Spen­der wür­di­gen und wei­te­re Men­schen zur Blut­spen­de motivieren.

Dank an die Bay­reuth Dragons

Der BRK-Kreis­ver­band Bay­reuth bedankt sich herz­lich bei den Bay­reuth Dra­gons für ihr vor­bild­li­ches Enga­ge­ment und ihre wert­vol­le Unter­stüt­zung der Blut­spen­de in Bayreuth.

Blut­spen­den ret­tet Leben

Jeder gesun­de Mensch ab 18 Jah­ren kann Blut spen­den und somit einen bedeu­ten­den Bei­trag zur Gesund­heit der Gemein­schaft lei­sten. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Blut­spen­de und zu den kom­men­den Ter­mi­nen sind auf der Web­site des Blut­spen­de­dien­stes des Baye­ri­schen Roten Kreu­zes (BSD) verfügbar.