Voll­sper­rung mit Aus­wir­kun­gen auf den Bus­ver­kehr am ZOB

In den Pfingst­fe­ri­en setzt Bam­berg Ser­vice eine wich­ti­ge Maß­nah­me zur Auf­recht­erhal­tung des Ver­kehrs in der Brücken­stra­ße um. Dort ist im Ein­mün­dungs­be­reich Wil­ly-Les­sing-Stra­ße die Stra­ßen­decke durch­ge­bro­chen. Außer­dem muss dort die Ent­wäs­se­rungs­rin­ne erneu­ert wer­den. Daher wird in den Pfingst­fe­ri­en die Stra­ßen­decke unter Voll­sper­rung erneuert.

Die Haupt­wach­stra­ße, die nörd­li­che Pro­me­na­de und damit auch die Tief­ga­ra­ge am Max­platz blei­ben in die­ser Zeit über den Hein­richs­damm erreich­bar. Fuß­ver­kehr kann in der Brücken­stra­ße pas­sie­ren. Um die Beein­träch­ti­gun­gen für den Schul­bus­ver­kehr mög­lichst gering zu hal­ten, wur­de ein Sanie­rungs­ter­min in den Feri­en gewählt.

Alle Bus­se wer­den in die­ser Zeit über die süd­li­che Pro­me­na­de umge­lei­tet. Der Bus­steig F (Lini­en 901 Kli­ni­kum, 908, 912, 918) wird in die Bus­spur Wil­ly-Les­sing-Stra­ße ver­legt wer­den. In die­ser Zeit fährt auf Bus­steig F die Linie 910 ab. Der Bus­steig E, von wel­chem die Linie 910 nor­ma­ler­wei­se abfährt, muss gesperrt wer­den, da der Platz von Bus­sen benö­tigt wird, wel­che die ZOB-Insel umfahren.