Das Trink­was­ser im Bereich Bau­nach Tief­zo­ne weist bak­te­ri­el­le Ver­un­rei­ni­gun­gen auf. Es wur­de daher eine Abkoch­a­n­ord­nung für die­sen Bereich erlassen.

Fol­gen­de Anwei­sun­gen sind zu beachten:

Trin­ken Sie Lei­tungs­was­ser nur abgekocht.

Las­sen Sie das Was­ser ein­ma­lig spru­delnd auf­ko­chen und dann lang­sam über min­de­stens 10 Minu­ten abküh­len. Die Ver­wen­dung eines Was­ser­ko­chers ist aus prak­ti­schen Grün­den zu empfehlen.

Neh­men Sie für die Zube­rei­tung von Nah­rung, zum Zäh­ne­put­zen und zum Rei­ni­gen offe­ner Wun­den aus­schließ­lich abge­koch­tes Leitungswasser.

Sie kön­nen das Lei­tungs­was­ser für die Toi­let­ten­spü­lung und ande­re Zwecke ohne Ein­schrän­kun­gen nutzen.

Die Tief­zo­ne Bau­nach betrifft den gesam­ten Orts­teil Daschen­dorf, sowie fol­gen­de Stra­ßen der Stadt Bau­nach (Aktua­li­sie­rung vom 28. Mai 2024):

Am Eichen­hü­gel, Am Lau­ter­bach, Am Stadt­gra­ben, Augra­ben, Bahn­hof­stra­ße, Bam­ber­ger Stra­ße, Bastei­stra­ße, Bleichan­ger, Burg­stra­ße, Bur­kards­lei­te, Dr-Her­ber-Iann-Stra­ße, Eger­land­stra­ße, Eichen­stra­ße, Feu­er­gas­se, Gal­gen­weg, Häf­ner­gas­se, Haß­berg­stra­ße, Kapel­len­berg, Klo­ster­gas­se, Krai­berg­stra­ße, Mag­da­le­nen­weg, Main­lei­te, Markt­platz, Mar­quard-Rop­pelt-Stra­ße, Mühl­gas­se, Ört­leins­weg, Schwei­zer­gas­se, Stu­fen­burg­stra­ße, Über­kum­stra­ße, Wäch­ters­gra­ben, Wehr­gas­se, Würz­bur­ger Stra­ße, Zent­weg und Zur Alten Brauerei.

Bei Fra­gen wen­den Sie sich bit­te an Ihren Was­ser­ver­sor­ger, die Stadt Baunach.