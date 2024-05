Schif­fe und Flug­zeu­ge – damit ver­bin­den sich Träu­me zum Able­gen und Abhe­ben, vor allem wenn es um die Urlaubs­pla­nung geht. Der AWO-Bücher­ba­sar ist dabei ger­ne behilf­lich, denn die­se The­men gibt es neu beim näch­sten Sams­tag-Son­der­ver­kauf am 8. Juni von 10 bis 13 Uhr in der Klo­ster­stra­ße 19 in Forch­heim. Außer­dem wer­den Kri­mis aus belieb­ten Urlaubs­re­gio­nen feilgeboten.

Regel­mä­ßig geöff­net ist der Bücher­ba­sar jede Woche mon­tags von 14 bis 16 Uhr, mitt­wochs und frei­tags von 10 bis 12 Uhr. Der Erlös kommt dem Fami­li­en­fonds der Arbei­ter­wohl­fahrt Forch­heim zu Gute.