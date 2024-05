EBER­MANN­STADT, LKR. FORCH­HEIM. In der Nacht auf Sams­tag ver­schaff­ten sich Unbe­kann­te Täter Zugang zum Gelän­de der Stadt­wer­ke in Eber­mann­stadt und stah­len unter ande­rem Arbeits­ma­schi­nen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Am Sams­tag­vor­mit­tag bemerk­te ein Mit­ar­bei­ter der Stadt­wer­ke den Ein­bruch in das Gelän­de in der Forch­hei­mer Stra­ße und erstat­te­te Anzei­ge bei der Poli­zei Eber­mann­stadt. Die Täter hat­ten sich offen­bar im Lau­fe der Nacht gewalt­sam Zutritt zum Are­al der Stadt­wer­ke ver­schafft. Anschlie­ßend stah­len sie Arbeits­ma­schi­nen, Werk­zeu­ge und Kabel im Gesamt­wert von etwa 40.000 Euro, bevor sie uner­kannt flüchteten.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht Zeu­gen. Wer hat in der Nacht auf Sams­tag Wahr­neh­mun­gen gemacht, die in Zusam­men­hang mit der Tat ste­hen könn­ten? Wer hat ver­däch­ti­ge Per­so­nen und / oder Fahr­zeu­ge im Bereich der Forch­hei­mer Stra­ße beob­ach­tet? Hin­wei­se nimmt die Kri­po Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 entgegen.