Adam Kie­de­wicz wech­selt aus Dres­den in die Porzellanstadt

Mit Adam Kie­de­wicz holen sich die Sel­ber Wöl­fe einen Stür­mer in den Kader, der in Köln und Kre­feld eine her­vor­ra­gen­de Aus­bil­dung genos­sen hat und in den ver­gan­ge­nen drei Jah­ren in Dres­den zum DEL2-Spie­ler gereift ist. Die Sel­ber Ver­ant­wort­li­chen sind über­zeugt, dass der Deutsch-Pole noch nicht am Ende sei­ner Ent­wick­lung ange­langt ist.

Über Köln, Kre­feld und Dres­den ins pol­ni­sche Nationalteam

Der im pol­ni­schen Tor­un gebo­re­ne Adam Kie­de­wicz kam als 12-Jäh­ri­ger wegen dem Eis­hockey nach Deutsch­land, durch­lief zunächst den Nach­wuchs der Köl­ner Haie, ehe er in den Junio­ren­be­reich des Kre­fel­der EV wech­sel­te. Beim Ober­li­ga-Team des KEV mach­te er auch sei­ne ersten Schrit­te im Pro­fi Eis­hockey. Eine Ent­wick­lung, die den Dresd­ner Eis­lö­wen nicht ver­bor­gen blieb. Die Sach­sen lot­sten den Links­schüt­zen zur Sai­son 2021/2022 nach Elb­flo­renz. Dort mach­te Adam Kie­de­wicz, neben 19 Ein­sät­zen beim Koope­ra­ti­ons­part­ner Erfurt in der Ober­li­ga Nord, in den ver­gan­ge­nen drei Spiel­zei­ten 142 Spie­le. Hier­bei erziel­te er 17 Tref­fer, berei­te­te 18 Tore vor und zog 49 Straf­mi­nu­ten. Im ver­gan­ge­nen Novem­ber wur­de Adam Kie­de­wicz sogar für das pol­ni­sche A‑Nationalteam nomi­niert und bestritt dort drei Par­tien: „Für die pol­ni­sche Natio­nal­mann­schaft auf­lau­fen zu dür­fen war für mich natür­lich eine gro­ße Ehre. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es war eine tol­le Erfah­rung, auf inter­na­tio­na­lem Niveau zu spie­len. Lei­der lief die letz­te Sai­son in Dres­den nicht so, wie ich es mir vor­ge­stellt hat­te und so hat es mit der Nomi­nie­rung für die WM lei­der nicht geklappt. Um so mehr bin ich moti­viert, in der kom­men­den Sai­son voll durch­zu­star­ten, um mich auch wie­der fürs pol­ni­sche Natio­nal­team zu emp­feh­len“, gibt sich der zukünf­ti­ge Wöl­fe-Stür­mer kämpferisch.

„Adam wird uns wei­ter­hel­fen und sich bei uns auch weiterentwickeln“

Der Geschäfts­füh­rer der Sel­ber Wöl­fe, Sven Geri­ke, sieht im 24-jäh­ri­gen Deutsch-Polen durch­aus Poten­zi­al, das er bei den Wöl­fen voll zur Ent­fal­tung brin­gen soll: „Adam gehört so ein wenig zur Kate­go­rie „under­ra­ted play­ers“. Er bringt alle Skills und auch die nöti­ge Ein­stel­lung mit, um sich bei uns durch­zu­set­zen und eine wich­ti­ge Rol­le ein­zu­neh­men. Adam hat eine sehr gute Aus­bil­dung in Köln sowie Kre­feld durch­lebt und sich in den letz­ten Jah­ren in Dres­den auch tak­tisch sehr gut wei­ter­ent­wickelt. Jetzt ist es wich­tig, dass er zukünf­tig kon­stant sei­ne Lei­stung bringt. Wir sind uns sicher, dass er uns wei­ter­hel­fen und sich auch noch wei­ter­ent­wickeln wird.“

Selb ist der rich­ti­ge Ort, um sich voll auf Eis­hockey zu konzentrieren

Neu­gie­rig ver­folgt hat Adam Kied­wicz die Pres­se­kon­fe­renz der Sel­ber Wöl­fe am ver­gan­ge­nen Mitt­woch: „Ich war tat­säch­lich sehr gespannt, wer der neue Trai­ner wird. Auch wenn ich Craig Streu noch nicht per­sön­lich ken­ne, freue ich mich auf die Zusam­men­ar­beit mit ihm. Ich habe jeden­falls bis­lang nur Gutes über ihn gehört.“ Wie beschreibt sich der Deutsch-Pole selbst? „Ich bin ein gro­ßer Spie­ler, der die Schei­be gut abschir­men und kör­per­li­che Akzen­te set­zen kann. Dar­über hin­aus liegt mei­ne erste Prio­ri­tät immer auf der Defen­si­ve, habe mei­ne Augen über­all auf dem Eis und bin ich in der Lage, ver­schie­de­ne Rol­len aus­zu­fül­len. Je nach­dem, was gera­de gebraucht wird und was das Trai­ner­team von mir erwar­tet.“ Obwohl er Selb bis­lang nur von sei­nen Aus­wärts­auf­trit­ten mit den Dresd­ner Eis­lö­wen kennt, weiß Adam Kie­de­wicz genau, auf was er sich mit sei­nem Wech­sel in die Por­zel­lan­stadt ein­lässt: „Selb ist eine klei­ne Stadt. Aber ich kom­me hier­her, um Eis­hockey zu spie­len. Und wenn man sich zu 100 Pro­zent auf den Sport kon­zen­trie­ren möch­te, dann ist Selb der rich­ti­ge Ort dafür. Selb ist eine 100-pro­zen­ti­ge Eis­hockey­stadt, hat sich als Auf­stei­ger in den ersten drei Jah­ren gut in der DEL2 eta­bliert und bewie­sen, dass die Struk­tu­ren funk­tio­nie­ren.“ Der Links­schüt­ze brennt jeden­falls jetzt schon lich­ter­loh auf die kom­men­de Sai­son: „Ich möch­te mich von mei­ner besten Sei­te prä­sen­tie­ren, wie­der voll durch­star­ten, bewei­sen, was ich drauf­ha­be und zusam­men mit dem Team im Ver­gleich zur letz­ten Sai­son ein paar Plät­ze in der Tabel­le nach oben klet­tern.“ Wenn Adam Kie­de­wicz das alles so umset­zen kann, dann wird er sicher auch wie­der wei­ter oben auf dem Zet­tel des pol­ni­schen Natio­nal­trai­ners stehen.