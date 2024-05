BAY­REUTH. In der Nacht auf Sonn­tag geriet ein gepark­ter Audi im Orts­teil Ober­preu­schwitz in Brand. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth ermit­telt wegen des Ver­dachts der Brandstiftung.

Am Sonn­tag gegen 2.20 Uhr, bemerk­te ein Zeu­ge das bren­nen­de Auto auf einem Park­platz in der Preu­schwit­zer Stra­ße und setz­te den Not­ruf ab. Neben Kräf­ten der Bay­reu­ther Feu­er­wehr, die die Flam­men schnell löschen konn­ten, kam auch eine Poli­zei­strei­fe an den Brand­ort. Das Feu­er ver­ur­sach­te einen Scha­den von rund 15.000 Euro. Auf­grund des Ver­dachts der Brand­stif­tung über­nahm im Anschluss die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth die Ermittlungen.

Die Beam­ten bit­ten um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer hat am Sonn­tag zwi­schen 1.45 Uhr und 2.20 Uhr in der Preu­schwit­zer Stra­ße Wahr­neh­mun­gen gemacht, die in Zusam­men­hang mit dem Brand ste­hen könn­ten? Zeu­gen mel­den sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 bei der Kri­po Bayreuth.