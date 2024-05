BIND­LACH, LKR. BAY­REUTH. Im Fall der getö­te­ten 18-Jäh­ri­gen in Bind­lach lie­gen erste Ermitt­lungs­er­geb­nis­se der Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth und der Staats­an­walt­schaft Bay­reuth vor.

Ein 19-jäh­ri­ger Tat­ver­däch­ti­ger soll die 18-Jäh­ri­ge am spä­ten Frei­tag­abend, 24. Mai 2024, in einem Ein­fa­mi­li­en­haus in Bind­lach gewalt­sam getö­tet haben. Nach­dem sich der 19-Jäh­ri­ge anschlie­ßend selbst über Not­ruf bei der Inte­grier­ten Leit­stel­le Bay­reuth / Kulm­bach gemel­det hat­te, nah­men ihn Poli­zei­be­am­te kur­ze Zeit spä­ter am Tat­ort vor­läu­fig fest. Dar­auf­hin haben Kri­mi­nal­po­li­zei und Staats­an­walt­schaft Bay­reuth die Ermitt­lun­gen zum Tötungs­de­likt auf­ge­nom­men. Am Sams­tag­nach­mit­tag erließ ein Rich­ter auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bay­reuth wegen des Ver­dachts des Tot­schlags Unter­su­chungs­haft­be­fehl gegen den 19-Jährigen.

Nach bis­he­ri­gen Erkennt­nis­sen waren sich die 18-Jäh­ri­ge und der 19-Jäh­ri­ge schon vor der Tat bekannt. Zur Klä­rung der genau­en Todes­ur­sa­che ord­ne­te die Staats­an­walt­schaft die Durch­füh­rung einer rechts­me­di­zi­ni­schen Unter­su­chung an. Erste Ergeb­nis­se deu­ten dar­auf hin, dass der Tat­ver­däch­ti­ge sei­nem Opfer mit einem Mes­ser todes­ur­säch­li­che Schnitt- und Stich­ver­let­zun­gen zuge­fügt haben soll. Das Motiv und wei­te­re Ein­zel­hei­ten sind nach wie vor Gegen­stand der Ermittlungen.