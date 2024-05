Kulm­ba­cher Stadt­rat gibt grü­nes Licht

In Zie­gel­hüt­ten kön­nen zusätz­li­che Plät­ze für den Hort geschaf­fen wer­den. Der Kulm­ba­cher Stadt­rat hat in sei­ner jüng­sten Sit­zung ent­schie­den, dass im Bereich der Hans-Edel­mann-Mit­tel­schu­le neue Klas­sen­räu­me ent­ste­hen sol­len. Dadurch ist es mög­lich, bereits im kom­men­den Schul­jahr 2024/2025 die drin­gend benö­tig­ten zusätz­li­chen Hort­plät­ze anzu­bie­ten. Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann hat sich in der Sit­zung direkt an die anwe­sen­den Eltern gewandt. „Ich bin zuver­sicht­lich, dass wir eine Lösung fin­den. Die Stadt­ver­wal­tung hat dazu meh­re­re Mög­lich­kei­ten erar­bei­tet.“ Die Hans-Edel­mann-Mit­tel­schu­le soll nun einen Anbau erhal­ten. Dort kön­nen künf­tig die bei­den Klas­sen unter­ge­bracht wer­den, die der­zeit noch im klei­nen Schul­haus sind, dem soge­nann­ten Haus B. Im Haus B wer­den somit Kapa­zi­tä­ten für den Hort „Schü­ler­treff Altes Forst­haus“ frei. Die Stadt­ver­wal­tung wur­de vom Stadt­rat beauf­tragt, dafür die wirt­schaft­lich gün­stig­ste Lösung zu prü­fen. „Unse­re Ver­wal­tung wird jetzt die Aus­schrei­bun­gen auf den Weg brin­gen, um so schnell wie mög­lich mit der Umset­zung los­zu­le­gen“, sag­te OB Ingo Leh­mann. „Ich freue mich, dass wir damit die Kin­der­be­treu­ung in der Stadt erneut aus­bau­en kön­nen. Zusätz­lich zum bestehen­den Ange­bot sind damit in Zie­gel­hüt­ten neue Hort­plät­ze mög­lich.“ Der Ober­bür­ger­mei­ster bedank­te sich beim Trä­ger des Schü­ler­hor­tes, der Geschwi­ster-Gum­mi-Stif­tung, für das Enga­ge­ment. Vie­le Fami­li­en erhal­ten durch das Ange­bot eine wich­ti­ge Unterstützung.