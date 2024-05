Ent­deckungs­tour zur Geißkirche

Am Frei­tag, 31. Mai, lädt der Weis­mai­ner Kul­tur & Tou­ris­mus-Ser­vice zu einer Wan­de­rung mit Medi­ta­ti­on ein. Auf dem Weg lie­gen nicht nur vie­le Natur­schön­hei­ten, son­dern es kann wäh­rend der Wan­de­rung auch ein­mal „nach innen“ geschaut wer­den: Andrea Witt­ke-Schnei­der führt wäh­rend einer Pau­se durch eine klei­ne Medi­ta­ti­on, um Kraft zu schöp­fen und Ener­gie zu tan­ken. Ziel der Wan­de­rung ist die Geiß­kir­che, von der ein traum­haf­ter Aus­blick über das Klein­zie­gen­fel­der Tal genos­sen wer­den kann. Emp­foh­len wird gutes Schuh­werk, beque­me und dem Wet­ter ange­pass­te Klei­dung sowie ein Getränk. Wer möch­te, kann ein Kis­sen oder eine Mat­te für die Medi­ta­ti­on mit­brin­gen. Treff­punkt für die Ent­deckungs­tour ist um 16.30 Uhr an der Park­bucht am Wohn­si­ger Berg (LIF 12). Teilnehmer/​innen soll­ten 2,5 bis drei Stun­den ein­pla­nen. Die Teil­nah­me­ge­bühr beträgt 14,00 Euro pro Per­son. Eine Anmel­dung ist erfor­der­lich: Die Weis­mai­ner Tou­rist­infor­ma­ti­on (Tele­fon 09575 9220–11 oder E‑Mail tourismus@​stadt-​weismain.​de) freut sich auf Ihre Nachricht.