Bam­berg, 22. Mai 2024 – Die Pira­ten­par­tei lädt alle inter­es­sier­ten Bür­ger herz­lich zur spek­ta­ku­lä­ren Wahl­kampf­ver­an­stal­tung „Euro­pa beginnt in Bam­berg: Pira­ten wir­ken!“ am Frei­tag, den 24.Mai 2024, ins Alte Kino in Gau­stadt ein. Start ist um 18:30 Uhr.

Taucht ein in einen Abend vol­ler inspi­rie­ren­der Reden und auf­re­gen­der Dis­kus­sio­nen! Erlebt Lukas Küff­ner, Alex Koh­ler und Patrick Brey­er live und lasst euch von ihrer Visi­on für ein frei­es, digi­ta­les und trans­pa­ren­tes Euro­pa begei­stern. Für alle, die nicht per­sön­lich dabei sein kön­nen, wird die Ver­an­stal­tung live auf You­Tube (you​tube​.com/​P​i​r​a​t​e​n​p​a​r​tei) gestreamt und auch auf­ge­zeich­net. „Trans­pa­renz ist von größ­ter Bedeu­tung. Jeder soll unab­hän­gig vom Auf­ent­halts­ort Zugang zu unse­rem Pro­gramm und unse­ren Posi­tio­nen haben“, betont Felix Schy­mu­ra, stell­ver­tre­ten­der Vor­sit­zen­der der Pira­ten­par­tei Bay­ern. Dank der vie­len Frei­funk Zugangs­punk­te könnt ihr an vie­len Orten in Stadt- und Land­kreis Bam­berg, ganz Fran­ken und dar­über hin­aus kosten­los und unkom­pli­ziert teil­neh­men – ob zu Hau­se oder unter­wegs, auch ohne einen eige­nen Inter­net­an­schluss zu besit­zen oder Daten­vo­lu­men zu ver­brau­chen. Kommt vor­bei, bringt eure Freun­de mit und seid Teil der Bewe­gung, die Euro­pa ver­än­dert! Für Rück­fra­gen ste­hen wir Ihnen ger­ne zur Ver­fü­gung. Für wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Anfra­gen wen­den Sie sich bit­te an: Pira­ten­par­tei Bay­ern Herrn Felix Schy­mu­ra +49 951 16096907 felix.​schymura@​piratenpartei.​de