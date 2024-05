Kräu­ter, Duft­pflan­zen, haus­ge­mach­te Limo­na­de und Kräuterquark

Das neue Kräu­ter- und Duft­beet im Frei­zeit­park „Ville­neuve-sur-Lot“ lädt Sie zu einem Sin­nes­rausch ein. Kräu­ter sind viel­sei­tig ein­setz­bar, sie erwei­tern mit ihrem Duft und Geschmack unse­ren kuli­na­ri­schen Hori­zont und ver­lei­hen vie­len Gerich­ten ein beson­de­res Aro­ma. Gemein­sam mit dem zer­ti­fi­zier­ten Natur- und Land­schafts­füh­rer Wolf­gang Sett­ma­cher-Krumm ler­nen Sie auf einer Kräu­ter­füh­rung vie­le inter­es­san­te Heil­kräu­ter sowie ess­ba­re und wohl­rie­chen­de Wild­pflan­zen ken­nen. Genie­ßen Sie die­sen beson­de­ren Tag mit allen Sin­nen und freu­en Sie sich auf haus­ge­mach­te Limo­na­de und Kräu­ter­quark. Eine vor­he­ri­ge Anmel­dung ist tele­fo­nisch unter der Ruf­num­mer 09568 81–132 und 0176 27640044 oder per E‑Mail an tourist@​neustadt-​bei-​coburg.​de erfor­der­lich. Die Teil­neh­mer­zahl der Gar­ten­tour ist auf 25 Per­so­nen begrenzt. Die Füh­rung kostet 15,00 Euro pro Per­son. Ab 11 Anmel­dun­gen ver­rin­gert sich die Teil­nah­me­ge­bühr. Für Kin­der ist die Teil­nah­me gra­tis. Treff­punkt im Frei­zeit­park, 2. Brücke rechts gegen­über der Infohüt­te Uhr­zeit 13:00 bis 15:00 Uhr Adres­se Frei­zeit­park „Ville­neuve-sur-Lot“, Am Moos 28, 96465 Neu­stadt bei Coburg