Das Job­cen­ter des Land­krei­ses Lich­ten­fels in der Con­rad-Wag­ner-Stra­ße 2 bleibt am Frei­tag, den 31. Mai 2024, ganz­tä­gig geschlos­sen. An die­sem Tag ist das Job­cen­ter nur per Mail unter Jobcenter-​LK-​Lichtenfels@​jobcenter-​ge.​de erreichbar.

Das könn­te Sie eben­falls interessieren: Job­cen­ter Lich­ten­fels am 10.Mai geschlos­sen Das Job­cen­ter des Land­krei­ses Lich­ten­fels, Con­rad-Wag­ner-Stra­ße 2 in Lich­ten­fels, ist am Frei­tag, den 10. Mai geschlos­sen. Tele­fo­nisch ist das Job­cen­ter an die­sem Tag jedoch über die Tele­fon­num­mer 09571/75520 sowie…