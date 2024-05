Florianstag/-messe der Feuerwehren der Gemeinde Pottenstein

Am Mut­ter­tags­wo­chen­en­de fand in Wai­dach das tra­di­tio­nel­le Nepo­muk­fest statt. Es wird zu Ehren des Hei­li­gen Nepo­muk gefei­ert, dem die klei­ne, schmucke Dorf­ka­pel­le geweiht ist. Beson­der­heit in die­sem Jahr war, dass gleich­zei­tig auch die Flo­ri­ans­mes­se für den Gemein­de­be­reich Pot­ten­stein an der Kapel­le in Wai­dach zele­briert wur­de. Da der Hei­li­ge Flo­ri­an der Schutz­pa­tron der Feu­er­weh­ren ist, fan­den sich zu sei­nen Ehren Abord­nun­gen fast aller gemeind­li­chen Feu­er­weh­ren in Wai­dach ein.

Cir­ca 100 Feu­er­wehr­frau­en und ‑män­ner nah­men an dem Got­tes­dienst teil. Gehal­ten wur­de er vom Lei­ten­den Pfar­rer Nor­bert För­ster, musi­ka­lisch umrahmt von Clau­dia Thiem an der Orgel und Micha­el Lodes mit sei­ner Trom­pe­te. Auf­grund des per­fek­ten Wet­ters konn­te der Got­tes­dienst im Frei­en abge­hal­ten wer­den. Durch die Jugend­be­auf­trag­te und ört­li­che Stadt­rä­tin Maria Dreß­el vor­be­rei­tet, gestal­te­ten auch eini­ge, orts­an­säs­si­ge Kin­der den Got­tes­dienst mit, in dem sie eigens kre­ierte Für­bit­ten vor­la­sen. Zum Ende des Got­tes­dien­stes wand­te sich Maria Dreß­el an die ver­sam­mel­ten Feu­er­wehr­dienst­lei­sten­den und dank­te im Namen der Stadt Pot­ten­stein für deren Enga­ge­ment in die­sem Ehren­amt. Für Pfar­rer För­ster, die Orga­ni­stin und die Mess­ne­rin gab es noch klei­ne Geschen­ke aus den Hän­den der mit­ge­stal­ten­den Kin­der. Getrübt wur­de die Freu­de an der Fei­er­lich­keit nur durch einen über­ra­schen­den Trau­er­fall, da die aus­rich­ten­de Feu­er­wehr Wai­dach erst kurz zuvor einen ihrer Kame­ra­den ver­lor. Ihm zu Ehren wur­de zu Beginn des Got­tes­dien­stes eine Gedenk­mi­nu­te eingelegt.