Demo for­dert: „Bun­des­wehr raus aus Schu­le und Uni!“

In Erlan­gen ist am 1.6.2023, 14°° am Schloss­platz eine Demon­stra­ti­on gegen das baye­ri­sche „Gesetz zur För­de­rung der Bun­des­wehr“ ange­kün­digt. Ver­an­stal­ter ist ein ein Bünd­nis aus Gewerk­schaf­ten, Akteu­ren aus der Frie­dens­be­we­gung und Jugend­or­ga­ni­sa­tio­nen, die mit der For­de­rung „Bun­des­wehr raus aus Schu­le und Uni“ auf die Stra­ße gehen wol­len. „Die Hoch­rü­stung Deutsch­lands, an der nahe­zu alle eta­blier­ten Par­tei­en betei­ligt sind und zu der das Gesetz einen Bei­trag lei­sten soll, hal­ten wir für brand­ge­fähr­lich. Noch mehr Auf­rü­stung wird die Kriegs­ge­fahr in Euro­pa nicht ver­klei­nern son­dern ver­grö­ßern! Wir den­ken auch, dass die Inhal­te des Geset­zes einen anti­de­mo­kra­ti­schen Cha­rak­ter haben. Aus­he­be­lung demo­kra­ti­scher Pro­zes­se in der Bau­ord­nung, Ver­bot von Zivil­klau­seln und eine Pflicht für Schu­len und Hoch­schu­len mit der Bun­des­wehr zusam­men­zu­ar­bei­ten – das alles hal­ten wir für Vor­ha­ben, die auf­hor­chen las­sen soll­ten.“, sagt Cla­ra Noch, Pres­se­spre­che­rin des Bündnisses.

Die For­de­run­gen des Bünd­nis­ses sind:

Gesetz­ent­wurf zur För­de­rung der Bun­des­wehr verwerfen!

Zivil­klau­seln statt Kooperationspflicht!

Bun­des­wehr raus aus Schu­le, Uni und beruf­li­cher Orientierung!

Waf­fen­ex­por­te verbieten!

Schluss mit Mili­ta­ri­sie­rung und Aufrüstung!

Deutsch­land ent­mi­li­ta­ri­sie­ren – Bun­des­wehr abschaffen!

Zum Bünd­nis gehö­ren die Stu­die­ren­den in der GEW, GEW KV Erlan­gen, Fal­ken, DFG/VK, SDAJ, RZN, plan*, FDJ.