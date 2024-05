Bür­ger­ver­samm­lung am 12. Juni

Am Mitt­woch, 12. Juni 2024, 19 Uhr, fin­det in der Gast­stät­te des Schwimm­ver­eins Bam­berg, Bug­hof 50, eine Bür­ger­ver­samm­lung der Stadt Bam­berg statt. Hier­zu wer­den alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger herz­lich ein­ge­la­den. Auf der Tages­ord­nung steht zunächst der Bericht des Ober­bür­ger­mei­sters. Im Anschluss beginnt dann die all­ge­mei­ne Aus­spra­che, bei der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger der Stadt Bam­berg das Wort erhal­ten. Dabei kön­nen Anträ­ge an die Ver­wal­tung gestellt wer­den, sofern es sich um kei­ne pri­va­ten Ein­zel­fäl­le, son­dern um gemeind­li­che Anlie­gen han­delt. Es ver­ein­facht den Pro­zess, wenn Inhalt der Wort­mel­dun­gen und Anträ­ge vor Ort in den aus­ge­leg­ten Vor­drucken ein­ge­tra­gen bezie­hungs­wei­se ein vor­be­rei­te­ter kur­zer Text mit Namen und Adres­se des Antrag­stel­lers auf der Bür­ger­ver­samm­lung ein­ge­reicht wer­den. Aus­ge­nom­men sind Anträ­ge und Wün­sche, für deren Erfül­lung Bun­des- und Lan­des­be­hör­den oder ande­re, nicht städ­ti­sche Kör­per­schaf­ten zustän­dig sind.