Bus­li­nie 344 und 213 betroffen

Von Mon­tag, den 27. Mai bis Diens­tag, den 4. Juni 2024 kommt es auf­grund der Kirch­weih in Ecken­haid zu Ver­kehrs­be­ein­träch­ti­gun­gen. Eine Umlei­tung ist eingerichtet.

Wäh­rend der Kirch­weih kann die Linie 344 die Hal­te­stel­le „Ecken­haid Hei­de­stra­ße“ nicht bedie­nen. Eine Ersatz­hal­te­stel­le wird in bei­den Rich­tun­gen auf Höhe der Ein­mün­dung Hei­de­stra­ße in der Ecken­hai­der Haupt­stra­ße eingerichtet.

An Schul­ta­gen wird bei der Fahrt um 7:27 Uhr ab „Ecken­haid Hei­de­stra­ße“ ein Ersatz­halt in der Eisen­stra­ße auf Höhe der Ein­mün­dung Hei­de­stra­ße erfol­gen. Am Diens­tag, den 28. Mai fährt die Linie mor­gens noch bis 8 Uhr die Hei­de­stra­ße an.

Die Linie 213 kann wäh­rend der Kirch­weih die Hal­te­stel­len „Ecken­haid Hei­de­stra­ße“, „Ecken­haid Sude­ten­stra­ße“, „Ecken­haid Haid­buckel“, „Ecken­haid Eisen­stra­ße West“ und „Ecken­haid Eisen­stra­ße Ost“ nicht bedienen.

Ent­spre­chen­de Ersatz­hal­te­stel­len wer­den in bei­de Rich­tun­gen in der Ecken­hai­der Haupt­stra­ße auf Höhe der Abzwei­gung Hei­de­stra­ße und in der Sand­stra­ße auf Höhe der Ein­mün­dung zur Sude­ten­stra­ße eingerichtet.