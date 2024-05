Beein­drucken­de Städ­te und Land­schaf­ten in Meck-Pomm

Lan­ge erwar­tet hat­ten die VdK-Mit­glie­der und Rei­se­lu­sti­ge aus Stadt und Land­kreis Hof die Aus­schrei­bung der Bus­rei­se 2024. Die Rei­se­teil­neh­mer des ver­gan­ge­nen Jah­res hat­ten aus ins­ge­samt fünf Zie­len mit gro­ßer Mehr­heit die deut­sche Ost­see­kü­ste von Schwe­rin bis Rostock aus­ge­wählt. Unter Lei­tung von Kreis­vor­sit­zen­dem Bert Horn mach­te sich die­ser Tage der erste von drei Bus­sen auf dem Weg an die Küste, wobei man Quar­tier in dem male­ri­schen Städt­chen Büt­zow bezog. Von dort aus ging es zunächst nach Wis­mar wo ein Rund­gang durch die mit­tel­al­ter­li­che Alt­stadt auf dem Pro­gramm stand. Es gab inter­es­san­te Ein­blicke in die Geschich­te der Han­se­stadt aber auch einen Blick auf die Film­zen­tra­le der „SOKO Wis­mar“ wel­che in Wahr­heit ein ehe­ma­li­ges Klo­ster ist. Nach einem Fisch­bröt­chen am alten Hafen ging’s wei­ter in die Lan­des­haupt­stadt Schwe­rin mit einer Damp­fer­fahrt auf dem Schwe­ri­ner See und Grup­pen­bild vor dem beein­drucken­den Schloss wel­ches heu­te den Land­tag von Meck­len­burg-Vor­pom­mern beher­berg. Bei herr­li­chem Aus­flugs­wet­ter mach­ten sich die Teil­neh­mer am näch­sten Tag auf nach Bad Doberan und zu der berühm­ten Schmal­spur­bahn Mol­li. Mit die­sem histo­ri­schen Dampf­zug fuhr man nach Küh­lungs­born wo die beson­ders abge­här­te­ten unter den Rei­sen­den auch Gele­gen­heit zu einem Bad in der Ost­see hat­ten. Der drit­te Tag stand dann ganz im Zei­chen der Städ­te Rostock und War­ne­mün­de; beein­druckend waren dort beson­ders die Bau­ten der Back­stein­go­tik. Und von der See­pro­me­na­de in War­ne­mün­de aus hat­ten die VdK’ler Gele­gen­heit die Schif­fe zu beob­ach­ten. Am letz­ten Rei­se­tag besich­tig­te man das Bern­stein-Muse­um in Rib­nitz-Dam­gar­ten mit sei­nen Kunst­wer­ken aus dem 16. und 17. Jahr­hun­dert. Von dort aus fuhr man über die Halb­in­sel­ket­te Fisch­land-Darß-Zingst nach Ahren­shoop und Pre­row wo von einem histo­ri­schen Schau­fel­rad­damp­fer aus die beein­drucken­de Natur des Natio­nal­parks Vor­pom­mer­sche Bod­den­land­schaft beob­ach­tet wer­den konn­te. Bestens betreut von Bus­fah­rer Rei­ner Rietsch/​Fa. Viol mach­te sich die Grup­pe nach sechs erleb­nis­rei­chen Tagen wie­der auf den Heim­weg ins Hofer Land!