Die von der WIR PRO StUB orga­ni­sier­te Rad­tour ent­lang des Erlan­ger Abschnitts der geplan­ten Stadt-Umland-Bahn (StUB) war ein vol­ler Erfolg. Über 100 Rad­le­rin­nen und Rad­ler fuh­ren am ver­gan­ge­nen Sonn­tag mit und erhiel­ten span­nen­de Ein­blicke in den geplan­ten Tras­sen­ver­lauf. Die Rad­tour star­te­te in Ten­nen­lo­he am Skate­park und führ­te die Teil­neh­men­den ent­lang der geplan­ten Tras­se durch die Stadt bis zum Ziel­punkt in Büchen­bach. An ver­schie­de­nen Hal­te­stel­len gab es detail­lier­te Infor­ma­tio­nen zum Ver­lauf der Tras­se sowie zu umwelt­freund­li­chen und ver­kehrs­tech­ni­schen Vor­tei­len des Stra­ßen­bahn-Pro­jekts. „Wir sind begei­stert von der gro­ßen Teil­nah­me und dem regen Inter­es­se der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger“, sagt Rai­ner Hart­mann von WIR PRO StUB. „Die Rad­tour hat gezeigt, wie viel der geplan­ten StUB-Tras­se bereits auf vor­han­de­nen Stra­ßen geführt wer­den kann.“

Was ist die StUB?

Die Stadt-Umland-Bahn (StUB) ist die Ver­län­ge­rung der Nürn­ber­ger Stra­ßen­bahn. Mit ihr kann künf­tig ohne Umstei­gen von Nürn­berg über Erlan­gen nach Her­zo­gen­au­rach gefah­ren wer­den – tags­über im 5–10-Minuten-Takt. Schnell, kom­for­ta­bel, pünkt­lich, am Stau vor­bei! Dafür müs­sen die Erlan­ge­rin­nen und Erlan­ger am 9. Juni mit JA abstimmen.

Wer ist WIR PRO StUB?

Die Freun­de der Stadt-Umland-Bahn set­zen sich für die Ver­län­ge­rung der Nürn­ber­ger Stra­ßen­bahn als wich­ti­gen Bau­stein für die Zukunft Erlan­gens ein. Sie wol­len Auf­merk­sam­keit erre­gen für den nahen­den Bür­ger­ent­scheid in Erlan­gen und infor­mie­ren mit ihrer inter­ak­ti­ven Strecken­kar­te und Geschich­ten von ech­ten Men­schen, wel­che sich aus unter­schied­li­chen Grün­den auf die StUB freu­en unter www​.wir​-pro​-stub​.de