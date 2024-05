Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Betrun­ken mit dem Rad gestürzt

Kro­nach (Orts­teil) – Am Frei­tag, 24.05.2024, gegen 14:00 Uhr war eine 32-Jäh­ri­ge aus dem Land­kreis mit ihrem Fahr­rad in der Hum­men­dor­fer Stra­ße in Neu­ses unter­wegs, als sie ohne Fremd­ein­wir­kung zu Fall kam. Hier­bei ver­letz­te sich die Dame an Kopf und Ober­kör­per und wur­de zur wei­te­ren Behand­lung ins Kli­ni­kum Kro­nach ver­bracht. Ein noch vor Ort durch­ge­führ­ter Alko­hol­test ergab einen Wert von deut­lich über 2 Pro­mil­le, wes­halb neben der Behand­lung im Kli­ni­kum auch noch eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt wur­de. Die Dame muss sich nun wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Prä­ven­ti­on für Rad­fah­rer – Info­stand der Poli­zei gut besucht

Kulm­bach. Mit einem Info­stand zur Fahr­rad­si­cher­heit war­te­te die Kulm­ba­cher Poli­zei am Don­ners­tag­nach­mit­tag in der Nähe der Klein­gar­ten­an­la­ge Zehn Eichen auf. Zahl­rei­che Besu­cher infor­mier­ten sich, dis­ku­tier­ten mit den Beam­ten und konn­ten auch an einem Gewinn­spiel teilnehmen.

Bei besten Wet­ter stan­den die drei Poli­zi­sten den Rad­fah­rern und Pas­san­ten Rede und Ant­wort. Vie­le nah­men die Gesprächs­an­ge­bo­te der Beam­ten ger­ne an und so gab es über den Nach­mit­tag ver­teilt net­te und wert­vol­le Dis­kus­sio­nen. Dabei wur­de neben ver­schie­de­nen Sicher­heits­aspek­ten, wie zum Bei­spiel dem The­ma Fahr­rad­helm oder Sicht­bar­keit und Beleuch­tung, auch häu­fig über die Ver­kehrs­füh­rung für Rad­fah­rer im Bereich des Stadt­ge­bie­tes Kulm­bach debat­tiert. Es bestand außer­dem die Mög­lich­keit einen kur­zen Selbst-Check aus­zu­fül­len. Dabei konn­te man eini­ge Fra­gen aus dem Prüf­bo­gen für die Rad­fahr­prü­fung der vier­ten Klas­sen beant­wor­ten und somit sei­nen eige­nen Wis­sens­stand testen. Man­cher Teil­neh­mer kam dabei durch­aus ins Grübeln.

Auch am bay­ern­wei­ten Gewinn­spiel des Innen­mi­ni­ste­ri­ums, wel­ches sich heu­er ganz dem The­ma „Sicher unter­wegs mit dem Fahr­rad“ ver­schrie­ben hat, konn­te man teilnehmen.

Dar­über hin­aus bot sich vor Ort die Mög­lich­keit, mit dem Draht­esel einen Par­cours zu fah­ren und die Geschick­lich­keit auf zwei Rädern unter Beweis zu stellen.

Das Fazit der Poli­zei für den Nach­mit­tag fällt durch­wegs posi­tiv aus, da mit dem Info­stand wert­vol­le Arbeit für die Prä­ven­ti­on gelei­stet wer­den konn­te und die Gesprä­che mit den Rad­fah­rern für bei­de Sei­ten gewinn­brin­gend verliefen.