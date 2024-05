Bei der Jah­res­haupt­ver­samm­lung der Erlan­ger Grü­nen wur­de der Kreis­vor­stand tur­nus­mä­ßig neu gewählt. Erneut im Vor­stand ver­tre­ten sind Julia Bai­ley, Lisa Feld­mann, Ste­phan Frit­sch, Gerald Mau­rer und Jonas Werner.

Neu­es Mit­glied ist die 26-jäh­ri­ge Pau­li­ne Port: „Ich freue mich, als Teil des Kreis­vor­stan­des den demo­kra­ti­schen Dis­kurs in Erlan­gen mit­zu­ge­stal­ten und zu stär­ken. Gera­de in der aktu­el­len Zeit eines erstar­ken­den Rechts­extre­mis­mus und zuneh­men­der ver­fas­sungs­feind­li­cher Bestre­bun­gen gilt es, die frei­heit­li­che demo­kra­ti­sche Grund­ord­nung durch poli­ti­sches Enga­ge­ment zu verteidigen.“

Unter­stüt­zung erhal­ten die Erlan­ger Grü­nen dabei vor allem durch ihre Mit­glie­der, die in den letz­ten Mona­ten einen deut­li­chen Zuwachs ver­zeich­net haben. „Mit einem star­ken Grü­nen Kreis­ver­band wer­den wir auch wei­ter­hin Grü­ne Poli­tik in Erlan­gen vor­an­trei­ben. Der näch­ste Mei­len­stein ist ein posi­ti­ver Aus­gang des Rats­ent­schei­des zur Stadt-Umland-Bahn am 9. Juni. Ein Ja zur StUB ist ein wesent­li­cher Schritt hin zu einer kli­ma­ge­rech­ten, zukunfts­fä­hi­gen Regi­on. Mit der StUB kann Erlan­gen einen gro­ßen Bei­trag zur Mobi­li­täts­wen­de lei­sten und pro­fi­tiert zugleich von der damit ein­her­ge­hen­den Stär­kung von Stadt, Wirt­schaft und Wis­sen­schaft“, so Julia Bailey.

„Der 9. Juni ist poli­tisch inso­fern dop­pelt rele­vant, als wir neben einer Zustim­mung zur StUB auch für ein demo­kra­ti­sches Euro­pa wer­ben. Die Stim­me eines Jeden in der Wahl des Euro­päi­schen Par­la­ments ist ent­schei­dend dafür, wie sich die Euro­päi­sche Uni­on wei­ter­ent­wickelt. Wir Grü­nen ste­hen für ein men­schen­wür­di­ges und kli­ma­ge­rech­tes Euro­pa, das Frie­den, Frei­heit und Wohl­stand schützt“, fügt Ste­phan Frit­sch hinzu.