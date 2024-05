Im Rah­men des wei­te­ren Auf­wuch­ses der Dienst­stel­le hat Poli­zei­ober­rat Mat­thi­as Sin­ger zum 16. Mai 2024 die Auf­ga­ben des Dienst­stel­len­lei­ters des Logi­stik­zen­trums der Baye­ri­schen Poli­zei (LZBP) in Hof über­nom­men. Der 46-jäh­ri­ge Mat­thi­as Sin­ger war zuletzt stell­ver­tre­ten­der Lei­ter der Poli­zei­in­spek­ti­on Hof.

Im Jahr 1994 begann der gebür­ti­ge Hofer sei­ne Aus­bil­dung bei der Baye­ri­schen Poli­zei. Nach mehr­jäh­ri­gen Ver­wen­dun­gen im mitt­le­ren und geho­be­nen Dienst bei der Baye­ri­schen Poli­zei absol­vier­te Mat­thi­as Sin­ger von 2014 bis 2016 das zwei­jäh­ri­ge Master­stu­di­um an der Deut­schen Hoch­schu­le der Poli­zei in Mün­ster. Anschlie­ßend über­nahm Mat­thi­as Sin­ger ver­schie­de­ne Füh­rungs­po­si­tio­nen beim Poli­zei­prä­si­di­um Ober­fran­ken. Als neu­er Lei­ter des LZBP ist es ihm ein beson­de­res Anlie­gen, alle baye­ri­schen Poli­zi­stin­nen und Poli­zi­sten für ihre anspruchs­vol­le Arbeit mit der best­mög­li­chen Aus­stat­tung zu versorgen.

Der bis­he­ri­ge Dienst­stel­len­lei­ter, Ober­re­gie­rungs­rat Nicki Mül­ler, wird im Zuge des wei­te­ren per­so­nel­len Auf­wuch­ses des Logi­stik­zen­trums sei­ne Exper­ti­se in der Anwen­dung des kom­ple­xen öffent­li­chen natio­na­len und inter­na­tio­na­len Ver­ga­be­rechts ein­brin­gen und damit die Dienst­stel­le an ent­schei­den­der Stel­le verstärken.

Das Logi­stik­zen­trum der Baye­ri­schen Poli­zei wur­de im Jahr 2023 in Hof als neue Dienst­stel­le der Baye­ri­schen Bereit­schafts­po­li­zei gegrün­det. In den kom­men­den Jah­ren wird das LZBP schritt­wei­se zur zen­tra­len Beschaf­fungs­stel­le der Baye­ri­schen Poli­zei aus­ge­baut wer­den. Die Hofer Dienst­stel­le wird künf­tig alles beschaf­fen, was die Poli­zei tag­täg­lich benö­tigt – von der Büro­klam­mer bis zum Hubschrauber.

In den näch­sten Jah­ren wird das LZBP auch für die Beschaf­fung der Uni­form für die Baye­ri­sche Poli­zei und Justiz zustän­dig sein, wel­che bis­lang noch durch das Logi­stik­zen­trum Nie­der­sach­sen ver­sorgt wird.

Mit dem Fort­schrei­ten der bay­ern­wei­ten Zen­tra­li­sie­rung wer­den im LZBP im End­aus­bau weit über 100 Beschäf­tig­te arbei­ten und somit auch eine wich­ti­ge Stär­kung für den Wirt­schafts­stand­ort in der Regi­on Hof darstellen.