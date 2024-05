Erlan­ger Base­bal­ler emp­fan­gen die Grö­ben­zell Ban­dits zum ersten Heim­spiel der Saison.

Für die Erlan­gen White Sox, die Base­ball­mann­schaft der Spie­li steht am kom­men­den Sonn­tag den 26. Mai 2026 das erste Heim­spiel der Sai­son an. In ihrem zwei­ten Jahr in der Bay­ern­li­ga nach dem Wie­der­auf­stieg 2022 sind die Erlan­ger Base­bal­ler nach sechs Aus­wärts­spie­len noch ohne Sieg. Das neue Trai­ner­ge­spann um Béla Clu­se, Ste­phen Good­ner, und Char­ly Kar­mo sieht gute Chan­cen für die ersten Sie­ge gegen die Ban­dits aus Grö­ben­zell: „Wir haben letz­tes Jahr bewie­sen, dass wir in die Bay­ern­li­ga gehö­ren“, so Clu­se. Die ersten Spie­le gegen Mün­chen-Haar, Augs­burg und den Bun­des­li­ga-Abstei­ger aus Fürth haben gezeigt, dass die White Sox offen­siv wie defen­siv eini­ges zu bie­ten haben, um in der Bay­ern­li­ga erfolg­reich mit­zu­mi­schen, ledig­lich muss es gelin­gen, die Lei­stung über einen gesam­ten Spiel­tag abzu­ru­fen.“ Gegen Grö­ben­zell haben wir letz­tes Jahr nicht ver­lo­ren, und wir wol­len nicht, dass die Serie reißt“, so Char­ly Kar­mo. Los geht’s am Sonn­tag mit der Eröff­nungs­ze­re­mo­nie um 11:45 Uhr und mit dem ersten Spiel um 12:00 Uhr. Gegen 14:30 Uhr folgt das zwei­te Spiel des sog. Dou­ble Hea­ders, denn beim Base­ball wer­den in der Bay­ern­li­ga zwei Spie­le gegen­ein­an­der gespielt. Für Essen und Trin­ken ist gesorgt und die White Sox freu­en sich über Unter­stüt­zung. Mehr Infor­ma­tio­nen auf erlan​gen​whites​ox​.de