Der Eltern­bei­rat des Kin­der­gar­tens Kun­reuth hat in den Mona­ten von Sep­tem­ber 2023 bis April 2024 eine beein­drucken­de Spen­den­ak­ti­on durch­ge­führt. Dabei wur­den durch ver­schie­de­ne Ver­an­stal­tun­gen und die Unter­stüt­zung zahl­rei­cher Spen­der ins­ge­samt 4.434 Euro eingenommen.

Ein­nah­men aus Herbst­ba­sar und Festen

Den Auf­takt der Spen­den­ak­ti­on bil­de­te das Fami­li­en­fest am 6. Okto­ber 2023 im Kin­der­gar­ten, das gleich­zei­tig die Auf­takt­ver­an­stal­tung zum 35-jäh­ri­gen Bestehen des Kin­der­gar­tens dar­stell­te. Es war mit einer Tom­bo­la und zahl­rei­chen Attrak­tio­nen für die Kin­der ein High­light. Auch der Herbst­ba­sar im Wein­gartser Sport­heim am 23. Okto­ber und der Mar­tins­tag am 11. Novem­ber 2023 tru­gen wesent­lich zu den Ein­nah­men bei. Der Erlös die­ser drei Ver­an­stal­tun­gen betrug ins­ge­samt 2.480 Euro.

Unter­stüt­zung durch Unter­neh­men und loka­le Geschäfte

Bei der Tom­bo­la des Fami­li­en­fests wur­den Sach­spen­den und Gut­schei­ne von zahl­rei­chen loka­len Unter­neh­men zur Ver­fü­gung gestellt, dar­un­ter Claas, Alli­anz Schmitt, Blau­es Stäf­fa­la, Hobau­er, Lebens­mit­tel­markt Horst und Moni, Schloss Thurn, Frei­zeit­land Gei­sel­wind, Wild­park Hunds­haup­ten, Dro­ge­rie Mül­ler, DM, Apo­the­ke Pila­tus­hof, Apo­the­ke Kun­reuth, Kino Forch­heim, Königs­bad, Atlan­tis, Bam­bi­ni­land, Volks­bank, Bar­mer und TKK. Die Spar­kas­se Forch­heim spen­de­te zusätz­lich 300 Euro direkt an den Kindergarten.

Beson­de­re Erwäh­nung ver­dient auch die Metz­ge­rei Har­rer, die das Cate­ring des Fami­li­en­fe­stes über­nahm und den gesam­ten Erlös an den Kin­der­gar­ten spen­de­te. Geträn­ke Distler stell­te die Gar­ni­tu­ren zur Ver­fü­gung, sodass es auch für die Erwach­se­nen aus­rei­chend Sitz­plät­ze gab.

Erfolg­rei­cher Frühjahrsbasar

Der Früh­jahr­ba­sar im Wein­gartser Sport­heim im März 2024 brach­te eine stol­ze Sum­me von 1.654 Euro ein. Zudem unter­stütz­ten zahl­rei­che Fir­men das 35-jäh­ri­ge Jubi­lä­um des Kin­der­gar­tens durch Spen­den, dar­un­ter Elek­tro Oli­ver Bau­mann, Zim­me­rei Kaul, Schrei­ne­rei Kaul, Dr. Nie­b­ler, Alli­anz Schmitt, Schnei­de­rin Erz­sé­bet Mol­nar, Level and Bra­ve – Vanes­sa Gal­ster, Steu­er­kanz­lei Hen­rik Moes, John‘s Gara­ge und Kör­ber Stuck­ge­schäft. Eine beson­de­re Gar­ten­um­ge­stal­tung wur­de durch Knut Frei­tag ermög­licht, der einen Wei­den­zaun spen­dier­te und die­sen gemein­sam mit dem Eltern­bei­rat pflanzte.

Aktio­nen und Anschaf­fun­gen im Kindergarten

Neben den finan­zi­el­len Spen­den orga­ni­sier­te der Eltern­bei­rat zahl­rei­che Aktio­nen im Kin­der­gar­ten. Dazu gehör­ten wöchent­li­che Vor­le­se­ta­ge durch Eltern und Groß­el­tern, ver­schie­de­ne Basa­re, der Mar­tins­zug, Fami­li­en­nach­mit­ta­ge mit Tanz­vor­füh­run­gen, einer Foto­box und Fin­ger­ab­druck­ak­tio­nen der Kin­der, sowie das Ver­zie­ren von selbst­ge­backe­nen Leb­ku­chen für den Martinstag.

Im Mai 2024 kommt zudem eine Foto­gra­fin in den Kin­der­gar­ten, um Por­trät­bil­der der Kin­der zu machen, was eben­falls vom Eltern­bei­rat orga­ni­siert wurde.

Die Ein­nah­men aus den Spen­den­ak­tio­nen wur­den in Abspra­che mit dem Kin­der­gar­ten für ver­schie­de­ne Anschaf­fun­gen genutzt. Dazu zäh­len ein Bau- und Kon­struk­ti­ons­tisch, eine gro­ße Bücher­ki­ste, Pik­ler-Gerä­te für Krip­pe und Kin­der­gar­ten, Bücher zu Weih­nach­ten, ein Arzt­kof­fer, neue Bag­ger und Laster für den Sand­ka­sten, ein Gewalt- und Mob­bing-Prä­ven­ti­ons­trai­ning für die Vor­schul­kin­der, sowie Tische und Bän­ke für den Außen­be­reich der Krip­pe und des Kin­der­gar­tens, die teil­wei­se von der Lebens­hil­fe und dem Hand­wer­ker Mar­kus Brie­ger gefer­tigt wur­den. Das Holz dafür spen­dier­te Holz­bau Sin­ger. Man­fred Brucker hat die Bob­by­cars über­holt und neu bereift.

Erfolg­rei­ches Crowdfunding

Im Zuge der Neu­ge­stal­tung des Gar­tens der Kita Kun­reuth woll­te man auch neue Spiel­sa­chen für den Außen­be­reich anschaf­fen. Um die­se zu finan­zie­ren, hat der Eltern­bei­rat eine Crowd­fun­ding Kam­pa­gne bei der Volks­bank Bam­berg-Forch­heim ins Leben geru­fen. Nach­dem das Ziel von 4000 Euro erreicht bzw. sogar über­schrit­ten wur­de, ist von dem Geld ein Bau­wa­gen für den Kin­der­gar­ten und ein Balan­cier­set für die Krip­pe bestellt worden.

Mehr dazu auf der Sei­te: https://​www​.vie​le​-schaf​fen​-mehr​.de/​p​r​o​j​e​k​t​e​/​k​i​t​a​-​k​u​n​r​e​uth

Der Eltern­bei­rat bedankt sich herz­lich bei allen Betei­lig­ten, den Eltern, Erzie­he­rin­nen, der Gemein­de, dem Bür­ger­mei­ster und dem Gemein­de­rat für die groß­zü­gi­ge Unter­stüt­zung und das gro­ße Enga­ge­ment, das die­se erfolg­rei­che Spen­den­ak­ti­on ermög­licht hat. Ein beson­de­rer Dank geht an das Sport­heim in Wein­garts das für den Basar an zwei Tagen den Saal zur Ver­fü­gung stellt.