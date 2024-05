WEI­SSEN­O­HE, LKR. FORCH­HEIM. Am Frei­tag­nach­mit­tag geriet der Dach­stuhl eines land­wirt­schaft­li­chen Gebäu­des in Wei­ßen­ohe in Brand. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen zur unkla­ren Brand­ur­sa­che übernommen.

Gegen 16 Uhr teil­ten Zeu­gen bei der Inte­grier­ten Leit­stel­le den Brand eines land­wirt­schaft­li­chen Gebäu­des in der Dorf­hau­ser Stra­ße mit. Glück­li­cher­wei­se waren kei­ne Men­schen oder Tie­re in Gefahr und die rund 50 Kräf­te der umlie­gen­den Feu­er­weh­ren konn­ten die Flam­men rasch löschen. Trotz­dem brann­te der Dach­stuhl des Gebäu­des größ­ten­teils aus. Dabei ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 40.000 Euro. Die Brand­ur­sa­che ist unklar und Gegen­stand der Ermitt­lun­gen der Kri­mi­nal­po­li­zei Bamberg.