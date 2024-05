Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bayreuth

BIND­LACH, LKR. BAY­REUTH. Am spä­ten Frei­tag­abend kam in Bind­lach eine jun­ge Frau gewalt­sam zu Tode. Ein Rich­ter erließ am heu­ti­gen Sams­tag­nach­mit­tag auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bay­reuth Unter­su­chungs­haft­be­fehl gegen einen 19-jäh­ri­gen Tat­ver­däch­ti­gen. Die Staats­an­walt­schaft Bay­reuth und die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth füh­ren in enger Zusam­men­ar­beit die Ermittlungen.

Der 19-jäh­ri­ge Deut­sche steht im Ver­dacht, am Frei­tag gegen 23 Uhr die 18-jäh­ri­ge Deut­sche in Bind­lach getö­tet zu haben. Anschlie­ßend mel­de­te er sich über den Not­ruf bei der Inte­grier­ten Leit­stel­le Bay­reuth / Kulm­bach. Meh­re­re Poli­zei­strei­fen sowie ein Not­arzt und Kräf­te des Ret­tungs­dien­stes fuh­ren zum Tat­ort. Neben der toten Frau fan­den die Ein­satz­kräf­te dort den 19-Jäh­ri­gen vor. Die Poli­zi­sten nah­men ihn vor­läu­fig fest. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth über­nahm unter Sach­lei­tung der Staats­an­walt­schaft Bay­reuth die Ermittlungen.

Am Sams­tag­nach­mit­tag wur­de der 19-Jäh­ri­ge einem Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt, der auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bay­reuth Unter­su­chungs­haft­be­fehl wegen des Ver­dachts des Tot­schlags gegen ihn erließ. Der Tat­ver­däch­ti­ge befin­det sich seit­dem in einer Justizvollzugsanstalt.

Nähe­re Umstän­de der Tat sind Gegen­stand der poli­zei­li­chen und staats­an­walt­li­chen Ermitt­lun­gen. Zu ihnen kann der­zeit kei­ne Aus­kunft gege­ben werden.