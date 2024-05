Das Umwelt­mo­bil des Land­krei­ses Bay­reuth hält am Sams­tag, 25. Mai 2024, zu die­sen Zei­ten und an die­sen Sta­tio­nen in Bet­ze­stein, Ple­ch, Haag und Pottenstein:

08:00 – 09:00: Bet­zen­stein, Feu­er­wehr­haus (Haupt­stra­ße 63)

09:15 – 10:15: Ple­ch, Wert­stoff­hof (Am Liegerberg)

10:45 – 11:15: Haag, ehe­ma­li­ger Wert­stoff­hof / Bauhof

11:30 – 12:30: Schna­bel­waid, Wert­stoff­hof (B2, Hauptstr.)

12:45 – 13:45: Pot­ten­stein, Bau­hof / Recy­cling­hof (Lan­ger Berg)

Typi­sche Pro­blem­ab­fäl­le sind z.B. Neon­röh­ren, LED-Lam­pen, flüs­si­ge Far­ben und Lacke, Lösungs­mit­tel, Ver­dün­ner, Bat­te­rien und Akkus, Kleb­stof­fe, Medi­ka­men­te, Feu­er­zeu­ge und Spray­do­sen mit Rest­in­halt, Nagel­lack­ent­fer­ner, Frost­schutz­mit­tel, Auto­pfle­ge­mit­tel, Haus­halts­rei­ni­ger und Behält­nis­se mit unbe­kann­tem Inhalt.

Auch klei­ne Elek­tro­ge­rä­te bis 50 cm Kan­ten­län­ge wer­den beim Umwelt­mo­bil ange­nom­men. Die Anlie­fe­rer wer­den jedoch gebe­ten, Bat­te­rien und Akkus sowie Leucht­mit­tel vor der Abga­be aus den Gerä­ten zu ent­fer­nen und die­se sepa­rat dem Ent­sor­gungs­per­so­nal zu über­ge­ben. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen erhal­ten Sie im Land­rats­amt Bay­reuth, Tele­fon 0921 / 728 401.