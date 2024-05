Gemein­sa­me Talentent­wick­lung wird fortgeführt

Der Freak City Bam­berg e.V. und die Bau­nach Young Pikes haben ihre Koope­ra­ti­on erneu­ert. Die Bau­n­a­cher Mann­schaft, die in der abge­lau­fe­nen Sai­son mit dem Gewinn der Vize­mei­ster­schaft in der 2. Regio­nal­li­ga für Furo­re sorg­te, wird somit auch in der kom­men­den Sai­son als Ent­wick­lungs­mann­schaft für jun­ge Spie­ler aus dem Freak City Bam­berg e.V. zur Ver­fü­gung ste­hen. Unter der Regie von Head Coach Jörg Mau­solf und Assi­stant Coach Lucas Kol­loch (zudem Head Coach des NBBL-Teams des Freak City Bam­berg e.V.) kön­nen hier vor allem Spie­ler aus der Jugend Bas­ket­ball Bun­des­li­ga an den Spiel­be­trieb im Her­ren­be­reich her­an­ge­führt werden.

Ins­ge­samt neh­men aktu­ell zehn Mann­schaf­ten der Bau­nach Young Pikes in ver­schie­de­nen Alters­klas­sen am Spiel­be­trieb teil.