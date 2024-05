Mit dem neu­en Mein Zuhau­se-Por­tal stellt sich die VR Bank Bam­berg-Forch­heim für die Zukunft auf und bie­tet Ihren Kun­den ab sofort ein erst­klas­si­ges und umfang­rei­ches Ange­bot rund ums Bau­en, Sanie­ren und Woh­nen an.

Der Traum von den eige­nen vier Wän­den ist für vie­le Kun­din­nen und Kun­den ein Lebens­ziel. Woh­nen muss jeder und die rich­ti­ge Immo­bi­lie für sich zu fin­den ist kei­ne leich­te Auf­ga­be. Und genau so wich­tig ist es dann, die Immo­bi­lie in Schuss zu hal­ten. Bei uns sind Sie rich­tig. In allen Fra­gen rund um ihre Immo­bi­lie. Mit den pas­sen­den Ser­vices zu Ihrem Vor­ha­ben. Mit dem Mein Zuhau­se-Por­tal stel­len wir eine Platt­form zur Ver­fü­gung, die unse­re Kun­din­nen und Kun­den beim Kau­fen, Bau­en, Moder­ni­sie­ren, Ver­kau­fen oder auch beim Mie­ten und Ver­mie­ten bestens unter­stützt. Gemein­sam mit unse­ren regio­na­len Kun­den und Hand­wer­kern star­ten wir hier das erste gro­ße gemein­sa­me Part­ner­netz­werk im Kon­text „Immo­bi­lie“, dass die regio­na­le, per­sön­li­che und digi­ta­le Welt mit­ein­an­der ver­bin­det. Wir hel­fen Ihnen bei der Suche nach ihrem Traum­haus und stel­len Ihnen bei­spiels­wei­se auch rele­van­te Check­li­sten zur Ver­fü­gung, um an alles zu den­ken und mög­lichst Feh­ler zu ver­mei­den. Erhal­ten Sie mit wenig Auf­wand ein erstes Ange­bot für Ihre Finan­zie­rung inklu­si­ve För­der­mit­tel und ech­te Zuschüs­se, sowie eine Aus­sa­ge zur Wirt­schaft­lich­keit. Oder berech­nen Sie ihre Bau­ko­sten als erste Ein­schät­zung. Selbst­ver­ständ­lich hel­fen wir Ihnen bspw. auch dabei, den rich­ti­gen Archi­tek­ten zu fin­den oder die besten Zuschüs­se und För­de­run­gen für Ihr Vor­ha­ben. Auch unser Moder­ni­sie­rungs-Check ist eine idea­le Mög­lich­keit, um einen guten Plan zu ent­wickeln, um ihre Maß­nah­men sinn­voll und erfolg­reich umzu­set­zen. Für Mie­ter: Eben­so hel­fen wir beim Fin­den einer Miet­woh­nung und mit wei­te­ren guten Ser­vices, wie bspw. einem Über­ga­be­pro­to­koll oder einer Miet­kau­ti­ons­bürg­schaft beim rei­bungs­lo­sen Woh­nungs­wech­sel. Und Ver­mie­ter haben die glei­chen Vor­tei­le durch unser Mein Zuhau­se-Por­tal. Sie kön­nen bspw. Ihre Immo­bi­lie oder Woh­nung über uns inse­rie­ren und wir geben Hil­fe­stel­lung bei der pro­fes­sio­nel­len Wohn­raum­ver­mes­sung. Eine Viel­zahl von rele­van­ten The­men rund um die Immo­bi­lie kön­nen sie hier aus einer Hand nut­zen. Woh­nen muss jeder und ein digi­ta­les regio­na­les Öko­sy­ste­men hat hier­zu eine hohe Rele­vanz und es kön­nen die ver­schie­den­sten Bedürf­nis­se vom Bau­en, übers Kau­fen und Ver­kau­fen bis hin zum Mie­ten, Ver­mie­ten, Moder­ni­sie­ren hier auf die­sem Por­tal genutzt werden.

„Mit unse­rem Mein Zuhau­se-Por­tal haben wir ein ech­tes Allein­stel­lungs­merk­mal in unse­rer Regi­on. Vom Bau­ko­sten­rech­ner bis zur Bau­ab­nah­me, vom Maß­nah­men-Check bis zu Män­gel­prü­fung. Für uns ist die­se groß­ar­ti­ge Platt­form rund um den Bereich Bau­en, Sanie­ren und Woh­nen, Teil unse­rer genos­sen­schaft­li­chen Ver­ant­wor­tung. Und unse­re über 40 zer­ti­fi­zier­ten Moder­ni­sie­rungs- und För­der­mit­tel­be­ra­ter in unse­ren Filia­len vor Ort hel­fen Ihnen ger­ne bei der Pla­nung und Umset­zung ihrer indi­vi­du­el­len Wohn­träu­me“, erklärt der stell­ver­tre­ten­de Vor­stands­vor­sit­zen­der Alex­an­der Brehm. Vie­le Vor­tei­le, ein zen­tra­les Ange­bot: Das Mein Zuhau­se-Por­tal der VR Bank Bam­berg-Forch­heim – Pro­bie­ren Sie es ein­fach aus unter: www​.vrbank​-bafo​.de/​p​r​i​v​a​t​k​u​n​d​e​n​/​m​e​i​n​z​u​h​a​use