Berg­in­fo­stän­de von WIR PRO StUB ein vol­ler Erfolg – auch im digi­ta­len Raum!

Die Initia­ti­ve WIR PRO StUB sorgt wäh­rend der dies­jäh­ri­gen Berg­kirch­weih mit ihren fünf zusätz­li­chen Ker­wa-Info­stän­den für gro­ßes Auf­se­hen. Das High­light der Berg-Info­stän­de ist die ori­gi­nel­le Scho­ko­kuss­wurf­ma­schi­ne im Tram­look. Das von einer der Akti­ven von WIR PRO StUB selbst­ge­bau­te Wurf­ge­rät wur­de mit Gepäck­span­nern spe­zi­ell auf Schaum­küs­se aus­ta­riert und zieht nicht nur die Auf­merk­sam­keit von Besu­che­rIn­nen vor Ort auf sich, son­dern sorgt auch online für Begei­ste­rung: Ein Video der Maschi­ne in Akti­on wur­de inner­halb kür­ze­ster Zeit über 170.000 Mal auf­ge­ru­fen und in den sozia­len Medi­en viel­fach geteilt und kom­men­tiert. „Wir sind über­wäl­tigt von der posi­ti­ven Reso­nanz und dem gro­ßen Inter­es­se an unse­ren Info­stän­den und der selbst­ge­bau­ten Scho­ko­kuss­wurf­ma­schi­ne“, sagt ein Rai­ner Hart­mann von WIR PRO StUB. „Unser Ziel ist es, auf unter­halt­sa­me Wei­se auf die StUB auf­merk­sam zu machen und die Men­schen für das Pro­jekt zu begei­stern. Das ist uns offen­bar gelun­gen.“ Einen wei­te­ren Scho­ko­kuss-Wurf­ma­schi­nen-Info­stand wäh­rend der Berg­kirch­weih bie­tet WIR PRO StUB noch ein­mal am Sonn­tag, den 26.05 von 14 bis 16 Uhr vor dem Optik Amberg an. Inter­es­sier­te sind herz­lich ein­ge­la­den vor­bei­zu­kom­men. Für Infor­ma­tio­nen ohne Schaum­küs­se, aber mit „stub­los“ sind wei­ter­hin auch die regu­lä­ren Info­stand des Bünd­nis­ses vor dem P&C an Sams­ta­gen von 10 bis 16 Uhr zu emp­feh­len. Was ist die StUB? Die Stadt-Umland-Bahn (StUB) ist die Ver­län­ge­rung der Nürn­ber­ger Stra­ßen­bahn. Mit ihr kann künf­tig ohne Umstei­gen von Nürn­berg über Erlan­gen nach Her­zo­gen­au­rach gefah­ren wer­den – tags­über im 5–10-Minuten-Takt. Schnell, kom­for­ta­bel, pünkt­lich, am Stau vor­bei! Dafür müs­sen die Erlan­ge­rin­nen und Erlan­ger am 9. Juni mit JA abstim­men. Wer ist WIR PRO StUB? Die Freun­de der Stadt-Umland-Bahn set­zen sich für die Ver­län­ge­rung der Nürn­ber­ger Stra­ßen­bahn als wich­ti­gen Bau­stein für die Zukunft Erlan­gens ein. Sie wol­len Auf­merk­sam­keit erre­gen für den nahen­den Bür­ger­ent­scheid in Erlan­gen und infor­mie­ren mit ihrer inter­ak­ti­ven Strecken­kar­te und Geschich­ten von ech­ten Men­schen, wel­che sich aus unter­schied­li­chen Grün­den auf die StUB freu­en unter www​.wir​-pro​-stub​.de