Der Betei­li­gungs­be­richt 2019, der über die Betei­li­gun­gen der Stadt Bay­reuth an pri­vat­recht­lich orga­ni­sier­ten Unter­neh­men mit einem städ­ti­schen Anteil von min­de­stens fünf Pro­zent Aus­kunft gibt, liegt ab sofort beim Betei­li­gungs­ma­nage­ment der Stadt Bay­reuth im Ver­wal­tungs­ge­bäu­de in der Wil­helm-Pitz-Stra­ße 1 in Bay­reuth, Haus A, Erd­ge­schoss, für inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zur Ein­sicht aus. Um vor­he­ri­ge tele­fo­ni­sche Ver­ein­ba­rung unter der Ruf­num­mer 0921 25–1256 wird gebe­ten. Außer­dem steht der Betei­li­gungs­be­richt auf der Home­page der Stadt (www​.bay​reuth​.de) zum Down­load zur Verfügung.