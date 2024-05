Vollsperrung an der Schleuse 100 in Bamberg

So geht es bei Smart City Bam­berg wei­ter

Heu­er bewer­tet: Geo­gra­phie, Infor­ma­tik, Poli­tik­wis­sen­schaft und Sozio­lo­gie Bam­ber­ger Stu­die­ren­de haben ihre Fächer im CHE-Ran­king erneut her­vor­ra­gend bewer­tet. In die­sem Jahr…

FCE Bam­berg gastiert beim VfB Eich­stätt

Auf­takt in der Rele­ga­ti­on Der FC Ein­tracht Bam­berg star­tet am Diens­tag, 21. Mai (18.30 Uhr) in die Rele­ga­ti­on. Die Domreiter…