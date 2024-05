Wer ger­ne ein­mal in den Ruder­sport hin­ein­schnup­pern möch­te, ist am kom­men­den Frei­tag, 24.Mai 2024 herz­lich will­kom­men am Steg des Mari­ne­heims (Zur Stau­stu­fe 25, Forch­hei­mer Schleu­sen­in­sel) Von 19 bis cir­ca 20 Uhr erklä­ren die Skip­per des Mari­ne-Regat­ta-Ver­eins die Grund­la­gen und rudern mit den Inter­es­sen­ten auf der Belu­ga, einem ZK-10-Kut­ter hin­aus auf den Reg­nitz-Alt­arm. Ein schö­nes Ufer­pan­ora­ma ist bei die­sem Out­door-Sport-Event inklusive.

Auch Anfän­ger sind will­kom­men. Mit­ru­dern darf jeder ab 16 Jah­ren, der schwim­men kann. Nor­ma­le Klei­dung genügt. Ret­tungs­we­sten kön­nen vor Ort aus­ge­lie­hen wer­den. Vor­anmel­dung ist nicht nötig.

Geru­dert wird auch bei leich­tem Regen. Bei Stark­re­gen oder Unwet­ter­war­nung muss die Ver­an­stal­tung lei­der ausfallen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es bei Karin Stamm­ler Tel. 09191–729932.

Infor­ma­tio­nen zum Ver­ein unter www​.mari​ne​-forch​heim​.de