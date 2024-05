Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Zwei ein­ge­schla­ge­ne Schaufenster

BAM­BERG. Durch ein ohne Absicht umge­sto­ße­nes Fahr­rad wur­de am Mon­tag­abend im Kas­par-Zeuß-Weg das Schau­fen­ster eines dort ansäs­si­gen Elek­tro­ge­schäfts beschä­digt. Das Fen­ster wur­de not­dürf­tig von der Feu­er­wehr ver­schalt. Der Sach­scha­den wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Eine wei­te­re Fen­ster­schei­be wur­de Sonn­tag­früh gegen 4:00 Uhr am Obst­markt ein­ge­schla­gen. Dort war es aber kein Ver­se­hen, son­dern ein 39-Jäh­ri­ger trat mit sei­nem Schuh gegen die Schei­be eines Beklei­dungs­ge­schäfts, wodurch ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 2.000 Euro ent­stand. Der 39-Jäh­ri­ge hat­te zu dem Zeit­punkt 1,64 Pro­mil­le. Auch hier muss­te die Feu­er­wehr die Schei­be verschalen.

Dank guter Beschrei­bung konn­te der Täter schnell auf­ge­grif­fen werden

BAM­BERG. Eine Poli­zei­strei­fe wur­de am Diens­tag­früh in der Sand­stra­ße von einer Zeu­gin ange­hal­ten. Die­se berich­tet, ihre Freun­din wäre von einem Unbe­kann­ten in einem Club sexu­ell belä­stigt wor­den. Er habe die Freun­din im Intim­be­reich ange­fasst. Dank der guten Beschrei­bung der Zeu­gen konn­te der Unbe­kann­te in der Lan­gen Stra­ße auf­ge­grif­fen wer­den. Er durf­te die Beam­ten zur Ver­neh­mung auf die Dienst­stel­le begleiten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen

GUN­DELS­HEIM. Mit einem spit­zen Gegen­stand ver­kratz­te ein Unbe­kann­ter die rech­te Vor­der­tür eines roten Pkw, Suzu­ki, und ver­ur­sach­te dabei einen Scha­den von ca. 800 Euro. Das Fahr­zeug park­te ord­nungs­ge­mäß in der Stockackerstraße.

Wer hat in der Zeit von Don­ners­tag­nach­mit­tag bis Mon­tag­mit­tag ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fäl­le

STE­GAU­RACH. Mit leich­ten Ver­let­zun­gen muss­te am Mon­tag­nach­mit­tag ein Motor­rad­fah­rer nach einem Ver­kehrs­un­fall durch den Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. Der 64-jäh­ri­ge Yama­ha-Fah­rer war auf der B 22 unter­wegs und woll­te die­se in Rich­tung Ste­gau­rach (Bam­ber­ger Stra­ße) ver­las­sen. Dabei über­sah er den vor­fahrts­be­rech­tig­ten Pkw eines 68-Jäh­ri­gen, so dass es zum Zusam­men­prall der Fahr­zeu­ge kam. Das Motor­rad über­schlug sich mehr­mals. Am stark beschä­dig­ten Kraft­rad beläuft sich der Scha­den auf ca. 10.000 Euro; Blech­scha­den von etwa 1.000 Euro ent­stand am Pkw.

Son­sti­ges

SCHÖN­BRUNN. Einer Poli­zei­strei­fe der Land­kreis­po­li­zei fie­len am Diens­tag­mor­gen, kurz vor 3 Uhr, zwei Män­ner auf, die mit ihren E‑Scootern auf einem Flur­weg neben der Staats­stra­ße 2262 stan­den. Bei der Über­prü­fung stell­te sich her­aus, dass an bei­den E‑Rollern die erfor­der­li­chen Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen fehl­ten. Zudem rauch­ten die 22 und 34 Jah­re alten Män­ner wäh­rend der Kon­trol­le einen Joint. Die Wei­ter­fahrt wur­de bei­den Per­so­nen untersagt.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Sil­ber­ner Audi nach Unfall gesucht

A 73, Brei­ten­güß­bach, Lkr. Bam­berg Zeu­gen zu einem Ver­kehrs­un­fall am frü­hen Sonn­tag­abend gegen 17.30 h an der Aus­fahrt Brei­ten­güß­bach-Nord der A 73 im Bereich der Kreu­zung mit der B 4 sucht die Auto­bahn­po­li­zei Bam­berg unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–510. Gesucht wird ins­be­son­de­re der Fah­rer eines sil­ber­nen Audis, der wie der 27 jäh­ri­ge geschä­dig­te Bam­ber­ger von der A 73 aus Rich­tung Bam­berg kom­mend abfuhr. Bevor der Mit­tei­ler sich als Links­ab­bie­ger Rich­tung Rat­tels­dorf ein­ord­nen konn­te, wur­de er vom Audi links über­holt, der dann aller­dings gera­de­aus Rich­tung Unter­obern­dorf / Zap­fen­dorf wei­ter­fuhr. Vor Schreck ver­riss der Mit­tei­ler das Lenk­rad und tou­chier­te die rech­te Leit­plan­ke. Bei dem Unfall ent­stand ein Sach­scha­den von über 4000.- Euro.

Schwer­ver­letz­te und Sach­schä­den nach Regen­un­fäl­len am Sonntag

A 70 und A 73, Lkr. Bam­berg. Kaum zog das Unwet­ter am Sonn­tag­nach­mit­tag über den Land­kreis Bam­berg hin­weg, wur­den auch schon meh­re­re Unfäl­le auf den bei­den Auto­bah­nen A 70 und A 73 gemel­det, die durch nicht ange­pass­te Geschwin­dig­keit ver­ur­sacht wur­den. Wäh­rend bei drei Unfäl­len nur Sach­scha­den ent­stand, muss­te am frü­hen Sonn­tag­nach­mit­tag eine 60 jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin aus Öster­reich nach einem Ver­kehrs­un­fall auf der A 70 bei Ober­haid mit schwe­re­ren Ver­let­zun­gen ins Kli­ni­kum Bam­berg ein­ge­lie­fert wer­den. Nach einem star­ken Regen­schau­er kam sie mit ihrem Pkw auf der regen­nas­sen Fahr­bahn auf­grund offen­sicht­lich nicht ange­pass­ter Geschwin­dig­keit von der Fahr­bahn ab. Nach dem Durch­bre­chen der Leit­plan­ke über­schlug sie sich und kam auf dem 10 m tie­fer lie­gen­den Rad­weg auf den Rädern zum Ste­hen. Der Total­scha­den am Pkw und an der Leit­plan­ke wird auf ca. 95.000.- Euro geschätzt, im Ein­satz waren auch die umlie­gen­den Feu­er­weh­ren, die des­we­gen zum Feu­er­wehr­fest in Strul­len­dorf zu spät kamen.

Offen­sicht­lich so abge­lenkt vom ein­set­zen­den Platz­re­gen war im Bau­stel­len­be­reich auf der A 73 bei But­ten­heim ein 51 jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer aus dem Land­kreis Kro­nach, sodass er kurz gegen die rech­te Leit­plan­ke streifte.

Kurz dar­auf kam auf der A 70 bei Mem­mels­dorf ein 36 jäh­ri­ger Auto­fah­rer aus dem Land­kreis Bam­berg von der Fahr­bahn ab, beschä­dig­te jedoch glück­li­cher­wei­se nur sei­nen Pkw. Und wenig spä­ter schleu­der­te ein 56 jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer, eben­falls aus dem Land­kreis, bei Bam­berg-Süd von der regen­nas­sen Fahr­bahn und beschä­dig­te den dor­ti­gen Wild­schutz­zaun. Der Gesamt­scha­den aller drei Unfäl­le wird auf ca. 15.000.- Euro geschätzt.

A 73 nach Unfall kom­plett blockiert

A 73, Strul­len­dorf, Lkr. Bam­berg. Nach einem Auf­fahr­un­fall in der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag auf der A 73 bei Strul­len­dorf ging erst ein­mal Rich­tung Nor­den gar nichts mehr. Ein 59 jäh­ri­ger Bay­reu­ther Pkw-Fah­rer hat­te bereits zum Über­ho­len eines Trans­por­ter­ge­spanns ange­setzt, als des­sen 50 jäh­ri­ger Fah­rer aus dem Land­kreis Son­ne­berg eben­falls zum Über­ho­len aus­scher­te. Durch die Wucht des anschlie­ßen­den Auf­fahr­un­falls wur­de der Trans­por­ter samt Anhän­ger um 180 Grad gedreht, kipp­te auf die Fah­rer­sei­te und gegen die Leit­plan­ke um und blieb auf der Über­hol­spur lie­gen. Gleich drei Feu­er­weh­ren aus Sei­gen­dorf, Hirschaid und Forch­heim sicher­ten die Unfall­stel­le ab und sorg­ten für die Ablei­tung des Ver­kehrs. Ins­ge­samt wur­den drei Fahr­zeug­insas­sen leicht ver­letzt, der Gesamt­scha­den wird auf knap­pe 70.000.- Euro geschätzt.

Auf gera­der Strecke von der Fahr­bahn abgekommen

A 73, Gun­dels­heim, Lkr. Bam­berg. Am Mon­tag­nach­mit­tag wur­de die Bam­ber­ger Auto­bahn­po­li­zei zu einem Ver­kehrs­un­fall auf der A 73 zwi­schen Bam­berg und Brei­ten­güß­bach geru­fen. Ein 46 jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer aus Mit­tel­fran­ken kam auf gera­der Strecke ver­mut­lich abge­lenkt nach rechts von der Fahr­bahn ab. Nach­dem er dort auf­ge­stell­te Warn­ba­ken über­fah­ren hat­te prall­te er gegen die Außen­leit­plan­ke, bevor er auf dem Sei­ten­strei­fen zum Ste­hen kam. Der Gesamt­scha­den beläuft sich auf über 10.000.- Euro. Schlim­mer war jedoch, dass der Fah­rer durch sei­ne Akti­on an sei­nem Geburts­tag sei­ne Ehe­frau und sei­nen Sohn leicht ver­letz­te und die­se den Fei­er­tag erst­mal im Bam­ber­ger Kli­ni­kum ver­brin­gen mussten.

Wer hat den Ver­kehrs­row­dy beobachtet?

A 73, Brei­ten­güß­bach, Lkr. Bam­berg. Die Bam­ber­ger Auto­bahn­po­li­zei sucht noch Zeu­gen zu einem Vor­fall vom Pfingst­mon­tag­abend kurz nach 18.00 h auf der A 73 zwi­schen Brei­ten­güß­bach und Bam­berg. Wäh­rend der 48 jäh­ri­ge Fah­rer eines wei­ßen Klein­trans­por­ters mit Bam­ber­ger Kenn­zei­chen im dich­ten Ver­kehr die lin­ke Spur benutz­te, ging es dem 19 jäh­ri­gen Fah­rer eines schwar­zen Audis eben­falls aus dem Land­kreis Bam­berg im 120er Bereich offen­bar nicht schnell genug. Mit dich­tem Auf­fah­ren und Licht­hu­pe soll er den Klein­trans­por­ter­fah­rer genö­tigt haben, die Über­hol­spur frei zu machen. Zum Schluss habe er an der Aus­fahrt Mem­mels­dorf den Klein­trans­por­ter auch noch geschnit­ten. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–510 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Drei Ein­brü­che in Geschäftsräume

BAY­REUTH. Unbe­kann­ter bricht in Geschäfts­räu­me ein und ent­wen­det Bargeld.

In der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag, ver­schaff­te ein Ein­bre­cher sich Zugang zu einem Fri­seur­sa­lon, einem Lebens­mit­tel­ge­schäft und einer Gesund­heits­pra­xis in der Bahn­hof­stra­ße in Bay­reuth. Der Unbe­kann­te hebel­te hier­für Türen bzw. Fen­ster auf, durch­wühl­te die Geschäfts­räu­me und erbeu­te­te Bar­geld in Höhe von ins­ge­samt knapp 700 Euro. Es ent­stand ein Sach­scha­den von mehr als 1000 Euro. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. In einem Fall sind Video­auf­zeich­nun­gen vom Täter vor­han­den. Soll­te jemand in der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag im Bereich der Bahn­hof­stra­ße Fest­stel­lun­gen getrof­fen haben, die mit den Ein­brü­chen in Zusam­men­hang ste­hen könn­ten, wird gebe­ten, sich mit der Poli­zei Bay­reuth-Stadt unter der Tele­fon­num­mer 0921–5062130 in Ver­bin­dung zu setzen.

Mit Pro­mil­le und ent­wen­de­tem Rad unterwegs

BAY­REUTH. Kurio­se Ent­deckung im Rah­men der Streifenfahrt.

In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag, fiel einer Strei­fen­be­sat­zung der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt ein Mann auf, der nach­dem er den Strei­fen­wa­gen erblickt hat­te, vom Fahr­rad sprang und die­ses ver­such­te unauf­fäl­lig los­zu­wer­den. Nach Anspra­che stell­te sich her­aus, dass der 35 Jäh­ri­ge alko­ho­li­siert war und sich nach dem Knei­pen­be­such kur­zer­hand dazu ent­schloss, den Heim­weg mit­tels eines Fahr­rads zu ver­kür­zen. Nach­dem er selbst jedoch kein Fahr­rad dabei hat­te, ent­wen­de­te er einen vor der Bar abge­stell­ten Draht­esel. Neben der Tat­sa­che, dass der Mann nicht sehr weit kam und sich sicher kei­ne Zeit gespart hat, erwar­tet ihn nun auch noch ein Straf­ver­fah­ren. Da der Eigen­tü­mer des Fahr­rads nicht aus­fin­dig gemacht wer­den konn­te, wur­de die­ses durch die Poli­zei­be­am­ten sicher­ge­stellt. Der Eigen­tü­mer kann die­ses bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt abholen.

Poli­zei­in­spek­tio­nen Bay­reuth-Land und Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Forch­heim. In der Zeit von Sams­tag bis Mon­tag wur­de auf dem Groß­park­platz neben der Moschee ein dort par­ken­des Wohn­mo­bil auf­ge­bro­chen und dar­aus ein Roll­kof­fer und eine Note­book­ta­sche im Wert von ca. 200.- Euro ent­wen­det. Wer in die­sem Zusam­men­hang ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen machen konn­te oder Täter­hin­wei­se geben kann, wird gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Unfall­ver­ur­sa­cher gesucht

LICH­TEN­FELS. Am Pfingst­mon­tag, zwi­schen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr, beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer einen grau­en Ford Fie­sta, der zu die­ser Zeit in der Ring­gas­se geparkt war. An dem Auto wur­de die Heck­stoß­stan­ge beschä­digt, der Sach­scha­den wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­zei­chen ange­fah­ren und geflüchtet

LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag­nach­mit­tag gegen 15.10 Uhr konn­te ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge beob­ach­ten, wie ein dunk­ler Audi aus dem Zulas­sungs­be­reich Lich­ten­fels (LIF-) am Kurz­zeit­park­platz des Kli­ni­kums gegen ein Ver­kehrs­schild stieß und die­ses beschä­dig­te. Anschlie­ßend fuhr der Fahr­zeug­füh­rer davon, ohne sich um den ent­stan­de­nen Sach­scha­den in Höhe von ca. 50 Euro zu küm­mern. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­ver­ur­sa­cher erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Haft­be­fehl vollzogen

BURG­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Ein per Haft­be­fehl gesuch­ter 20-Jäh­ri­ger konn­te von Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels am Mon­tag­nach­mit­tag auf­ge­grif­fen wer­den. Der jun­ge Mann wur­de zur Ver­bü­ßung sei­ner Rest-Jugend­stra­fe von mehr als 500 Tagen in eine Justiz­voll­zugs­an­stalt gebracht.

Unter Dro­gen­ein­fluss gefahren

BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag­nach­mit­tag fiel einer Strei­fe der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein ein E‑S­coo­ter-Fah­rer auf dem Rad­weg in Grund­feld auf, der recht unsi­cher unter­wegs war. Der 38-Jäh­ri­ge wur­de dar­auf­hin kon­trol­liert. Hier­bei bemerk­ten die Poli­zei­be­am­ten dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten, die der Lich­ten­fel­ser auf Nach­fra­ge auch bestä­tig­te. Er gab an, am Vor­tag u.a. Mari­hua­na kon­su­miert zu haben. Ihm wur­de die Wei­ter­fahrt unter­sagt und eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Lich­ten­fels durch­ge­führt. Er wird sich wegen Trun­ken­heit im Stra­ßen­ver­kehr, hier Fah­ren unter Dro­gen­ein­wir­kung, ver­ant­wor­ten müssen.