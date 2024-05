Die Zukunft des Tou­ris­mus: Sozi­al ver­träg­lich – öko­no­misch erfolg­reich – ent­schie­den ökologisch

Am 7. Juni kön­nen sich Inter­es­sier­te in die Ent­wick­lung eines neu­en tou­ri­sti­schen Leit­bilds für Bam­berg und das Bam­ber­ger Land einbringen

Der BAM­BERG Tou­ris­mus & Kon­gress Ser­vice (TKS) und die für den Tou­ris­mus zustän­di­ge Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Bam­berg erar­bei­ten der­zeit ein neu­es tou­ri­sti­sches Leit­bild. Am 7. Juni sind Bür­ge­rin­nen und Bür­ger dazu ein­ge­la­den, sich in die Ent­wick­lung des Kon­zep­tes einzubringen.

Seit einem Jahr arbei­ten der TKS und die Tou­ris­mus­be­auf­trag­ten des Land­krei­ses an einem neu­en Leit­bild für den Tou­ris­mus in Bam­berg und im Bam­ber­ger Land. „Es soll ein Kom­pass dafür sein, wie sich der Tou­ris­mus in den kom­men­den Jah­ren in Bam­berg und im Bam­ber­ger Land aus­rich­tet“, sagt der Bam­ber­ger Tou­ris­mus­di­rek­tor Micha­el Heger. Am Frei­tag, 7. Juni, sind die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aus der Stadt und dem Land­kreis Bam­berg dazu ein­ge­la­den, das Leit­bild ken­nen­zu­ler­nen und zu bewerten.

„Mar­ke­ting ist wich­tig, aber in Zukunft müs­sen wir das Manage­ment des tou­ri­sti­schen Gesche­hens viel stär­ker in den Fokus neh­men, und dafür brau­chen wir eine stra­te­gi­sche Neu­aus­rich­tung“, so Heger. Denn Tou­ris­mus fin­de immer mit­ten­drin im All­tag und im Leben der Ein­hei­mi­schen statt. Es sei daher wesent­lich, auf die Ver­träg­lich­keit des Tou­ris­mus zu ach­ten. „Gleich­zei­tig brin­gen Gäste aber auch eine enor­me Wert­schöp­fung in den hei­mi­schen Wirt­schafts­kreis­lauf, und in ihrer Frei­zeit pro­fi­tie­ren Gäste wie Ein­hei­mi­sche von der tou­ri­sti­schen Infrastruktur.“

Des­we­gen haben sich der TKS und die für den Tou­ris­mus zustän­di­ge Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Bam­berg auf eine gemein­sa­me Visi­on geei­nigt. Auf­ge­baut ist das tou­ri­sti­sche Leit­bild auf der soge­nann­ten Bay­ern-Matrix, einem Instru­ment zur Unter­stüt­zung der baye­ri­schen Tou­ris­mus­bran­che auf dem Weg zur Nachhaltigkeit.

Drei Säu­len des tou­ri­sti­schen Leitbilds

Die­ses Leit­bild baut auf den fol­gen­den drei Säu­len auf: Sozi­al ver­träg­lich, öko­no­misch erfolg­reich und ent­schie­den öko­lo­gisch. Um die­sen drei Säu­len gerecht zu wer­den, bin­den der TKS und der Land­kreis von Anfang an Bran­chen­ver­tre­te­rin­nen und ‑ver­tre­ter, Poli­tik und Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in den Pro­zess mit ein.

„Im Mit­tel­punkt unse­rer Visi­on steht der Gedan­ke der Gemein­wohl­ori­en­tie­rung, kurz gesagt, der gegen­sei­ti­ge Respekt vor ande­ren Men­schen, der Kul­tur und der Natur als Basis des Mit­ein­an­ders und Wirt­schaf­tens“, erklärt Tho­mas Rei­chert, Tou­ris­mus­be­auf­trag­ter des Land­krei­ses. Da vor allem Ein­hei­mi­sche und Gäste sich im tou­ri­sti­schen Umfeld begeg­nen und den öffent­li­chen Raum gemein­sam nut­zen, laden der TKS und der Land­kreis Bür­ge­rin­nen und Bür­gern ein, wäh­rend eines Work­shops die Idee des Leit­bil­des auf den Prüf­stand zu stel­len, Vor­schlä­ge ein­zu­brin­gen und Zwei­fel oder Sor­gen zu äußern.

Im Vor­feld wur­den der Pro­zess und das ange­streb­te Ziel bereits dem Kul­tur­se­nat der Stadt vor­ge­stellt. Anschlie­ßend dis­ku­tier­ten die Tou­ris­mus­ver­ant­wort­li­chen einen ersten Ent­wurf mit Mit­glie­dern des Stadt­rats und mit dem Kreis­aus­schuss. In zwei Work­shops mit Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­tern aus der hie­si­gen Tou­ris­mus­bran­che stand das Leit­bild die­se Woche zur Dis­kus­si­on. Ziel ist es, das Leit­bild abschlie­ßend vom Bam­ber­ger Stadt­rat und dem Kreis­tag ver­ab­schie­den zu lassen.

Anmel­dung

Der Work­shop „Nach­hal­ti­ger Tou­ris­mus“ fin­det im Tagungs­raum der Tou­rist Info, Gey­ers­wörth­str. 5, 96047 Bam­berg am Frei­tag, 7. Juni, von 14 bis 18 Uhr statt. Um Anmel­dung wird gebe­ten unter https://​bit​.ly/​N​a​c​h​h​a​l​t​i​g​_​T​o​u​r​i​s​mus