Ein Taschen­dieb ver­such­te am Sonn­tag­abend einem Mann sein Han­dy zu steh­len. Der Unbe­kann­te schei­ter­te und flüch­te­te anschlie­ßend. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­telt und sucht nach Zeugen.

Am Sonn­tag­abend, gegen 18.30 Uhr, lief ein 29-jäh­ri­ger Bam­ber­ger die Hain­stra­ße stadt­aus­wärts. Auf Höhe der Richard-Wag­ner-Stra­ße bat ihn ein bis­lang unbe­kann­ter Mann dar­um sein Han­dy benut­zen zu dür­fen. Nach­dem der 29-Jäh­ri­ge der Bit­te nicht ent­sprach, fass­te der unbe­kann­te Täter in die Hosen­ta­sche des Bam­ber­gers und zog das Han­dy aus der Tasche. Als der 29-Jäh­ri­ge den Täter fest­hielt, ver­lor die­ser das Han­dy und flüch­te­te in Rich­tung Innenstadt.

Der Täter wird fol­gen­der­ma­ßen beschrieben:

zir­ka 45 Jah­re alt

zir­ka 170 Zen­ti­me­ter groß

schwar­zes, kur­zes, glat­tes Haar

dunk­le Hautfarbe

dün­ne Statur

trug ein grau­grü­nes Hemd und eine schwar­ze Hose

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­telt und bit­tet Zeu­gen, die sach­dien­li­che Anga­ben machen kön­nen, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 zu melden.