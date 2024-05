Vie­le stau­nen­de und begei­ster­te Gesich­ter gab es am Fest­wo­chen­en­de 2024 auf dem 10. Thuis­brun­ner Feu­er­wehr-Fami­li­en­fest. Gela­den hat­te die Feu­er­wehr zum Stadt­feu­er­wehr­tag mit Ehrungs­abend, Fahr­zeug­wei­he, gro­ßer Fahr­zeug­show und dem zwei­ten Hüpf­burg­fe­sti­val. Bei som­mer­li­chen Tem­pe­ra­tu­ren kamen vie­le Besu­cher aus Nah und Fern nach Thuis­brunn. Vie­le ver­schie­de­ne Attrak­tio­nen inter­es­sier­ten Kin­der, Jugend­li­che und auch Erwachsene.

Die zukünf­ti­gen Brand­schüt­zer infor­mier­ten sich sowohl über die Auf­ga­ben der ver­schie­de­nen Fach­be­rei­che der Thuis­brun­ner Feu­er­wehr als auch über die Arbeit ande­rer Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen. Vie­les wur­de dabei gleich pra­xis­nah gete­stet und umgesetzt.

Beim zwei­ten Thuis­brun­ner Hüpf­burg­fe­sti­val tob­ten sich in zahl­rei­chen ver­schie­de­nen Hüpf­bur­gen Kin­der, Jugend­li­che und sogar auch jung­ge­blie­be­ne Erwach­se­ne aus. Eine Gokart bahn begei­ster­te alle Alters­klas­sen. Die Kids konn­ten sich mit Was­ser­spie­len abküh­len. An der Feu­er­lö­schübungs­an­la­ge wur­de die rich­ti­ge Hand­ha­bung und der Ein­satz des Feu­er­lö­schers erklärt und gleich ausprobiert.

Ein wei­te­rer Höhe­punkt war an die­sem Tag die Fahr­zeug­show. Die vie­len ver­schie­de­nen Feu­er­wehr­fahr­zeu­ge, wie z.B. Trag­kraft­sprit­zen­fahr­zeug, Lösch­grup­pen­fahr­zeu­ge, das tech­ni­sche Hilfs­werk aus Kirch­eh­ren­bach, die Hun­de­ret­tungs­staf­fel des ASB und die Poli­zei­in­spek­ti­on brach­ten bei ver­schie­de­nen Vor­füh­run­gen die Besu­cher zum Staunen.

An die­ser Stel­le ein herz­li­ches Dan­ke­schön an alle Ret­tungs­or­ga­ni­sa­tio­nen, die ihre Fahr­zeu­ge auf unse­rem Fest prä­sen­tiert haben.

In die­sem Jahr gab es zusätz­lich einen Stadt­feu­er­wehr­tag mit Ehrungsabend.

Am Sams­tag­nach­mit­tag stand für alle 7 Stadt­feu­er­weh­ren eine gemein­sa­me Show­übung auf dem Pro­gramm. Simu­liert wur­de ein Ver­kehrs­un­fall mit ein­ge­klemm­ter Per­son und der Brand einer Scheu­ne, aus­ge­löst durch das ver­un­fall­te Fahr­zeug. Knapp 70 Ehren­amt­li­che stell­ten dabei ihr Kön­nen unter Beweis und zeig­ten den hohen tech­ni­schen Aus­bil­dungs­grad der Feuerwehrler.

Abends ehr­te Land­rat Her­mann Ulm 13 Per­so­nen für ihren akti­ven 25- oder 40-jäh­ri­gen Dienst.

Am Sonn­tag­vor­mit­tag fand ein fei­er­li­cher Got­tes­dienst mit Fahr­zeug­wei­he im Feu­er­wehr­haus Thuis­brunn statt.

Bür­ger­mei­ster Ralf Kunz­mann über­gab fei­er­lich im Anschluss das Fahr­zeug offi­zi­ell dem Kom­man­dan­ten Hei­ko Hofmann.

Zusätz­lich wur­de der Feu­er­wehr­haus­an­bau offi­zi­ell in Betrieb genom­men. Zu 60 Pro­zent durch Spen­den finan­ziert und in Eigen­lei­stung aus­ge­baut. Über 8.000 Stun­den ehren­amt­li­che Arbeit für den Anbau und die Gene­ral­sa­nie­rung wur­den gelei­stet. Die finan­zi­el­le Unter­stüt­zung der vie­len Spon­so­ren und die ehren­amt­li­che Arbeit brach­ten der Stadt Grä­fen­berg eine Ein­spa­rung von über 300.000 €.

Beson­de­rer Dank gilt den zahl­rei­chen Hel­fe­rin­nen und Hel­fern, ohne deren uner­müd­li­chen Ein­satz die Durch­füh­rung eines so gro­ßen Festes nicht mög­lich wäre.

Die Fei­er­lich­kei­ten beein­druck­ten vie­le pro­mi­nen­te Gäste. Ver­tre­ten durch Land­rat Her­mann Ulm, MdL Micha­el Hof­mann und der Feu­er­wehr­füh­rung. Anwe­send waren Kreis­brand­rat Oli­ver Fla­ke, Kreis­brand­in­spek­tor Mar­kus Wolf, Ernst Mes­sing­schla­ger und Kreis­brand­mei­ster Wolf­gang Heinig.

Sie und auch alle wei­te­ren Besu­cher nah­men vie­le Ein­drücke von unse­rem Fest mit und waren erstaunt und sehr begei­stert von dem viel­fäl­ti­gen Programm.