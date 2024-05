HAU­SEN, LKR. FORCH­HEIM. In der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag ver­schaff­ten sich Ein­bre­cher Zugang zu einer Bäcke­rei und ent­wen­de­ten einen Tre­sor mit Bargeld.

Im Zeit­raum von Sonn­tag, 18.45 Uhr, bis Mon­tag, 5 Uhr, dran­gen die Ein­bre­cher in eine Bäcke­rei in der Forch­hei­mer Stra­ße ein. In einem Neben­raum bra­chen sie einen Tre­sor aus der Wand und flüch­te­ten. In dem Tre­sor befand sich Bar­geld in Höhe eines nied­ri­gen fünf­stel­li­gen Betrages.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­telt und sucht nach Zeu­gen. Wer hat im genann­ten Zeit­raum ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge im Bereich der Forch­hei­mer Stra­ße gese­hen? Hin­wei­se nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 entgegen.